Nornis、3rdシングル「Prologue」本日発売＋収録曲「優しい君へ (Chamber Arrangement)」配信開始
戌亥とこ、町田ちまによるボーカルユニット・Nornisが、3rdシングル「Prologue」「Prologue」を本日配信リリースした。
収録曲「優しい君へ (Chamber Arrangement)」のデジタル配信も開始。本楽曲は、作詞をfifi léger、作曲をTHE CHARM PARK、編曲を瀬恒啓が担当している。
また「Prologue」の発売を記念して、一部販売店にて店頭コーナーを展開しているという。各店舗の店頭コーナー設置は期間限定となるため、ぜひ足を運んでみて欲しい。
さらに、「Circle of stars」のライブ映像が本日20時に公開される。＜Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」＞で披露した「Circle of stars」を改めて楽しんでいただきたい。
◾️3rdシングル「Prologue」
発売日：2025年10月29日（水）
購入：https://nornis.lnk.to/prologuePR
◆初回限定盤（2CD）
品番：POCS-39056/7 価格：2,420円（税込）
◆通常盤（CD）
品番：POCS-30030 価格：1,650円（税込）
○DISC1（全形態共通）
M1.Prologue
M2.優しい君へ
M3.優しい君へ (Chamber Arrangement)
○DISC2 ※初回限定盤のみ
M1.Abyssal Zone (Duet ver.)
M2.Transparent Blue (Duet ver.)
M3.Goodbye Myself (Duet ver.)
◆にじさんじオフィシャルストア セット販売商品：Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」[Blu-ray]
品番：NJSJ-70003
価格：9,350円（税込）
・収録内容
本編：Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」(夜公演)
特典映像1： Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」(昼公演ダイジェスト)
特典映像2：Documentary of Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」
◆購入特典について
※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。
※一部オンラインショップでは特典付き商品ページがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品ページよりお買い求め下さい。
※一部、特典がつかない店舗もございますので、詳しくは対象店舗様へお問い合わせください。
