◾️3rdシングル「Prologue」

発売日：2025年10月29日（水）

購入：https://nornis.lnk.to/prologuePR

◆初回限定盤（2CD）

品番：POCS-39056/7 価格：2,420円（税込）

◆通常盤（CD）

品番：POCS-30030 価格：1,650円（税込）

○DISC1（全形態共通）

M1.Prologue

M2.優しい君へ

M3.優しい君へ (Chamber Arrangement)

○DISC2 ※初回限定盤のみ

M1.Abyssal Zone (Duet ver.)

M2.Transparent Blue (Duet ver.)

M3.Goodbye Myself (Duet ver.)

◆にじさんじオフィシャルストア セット販売商品：Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」[Blu-ray]

品番：NJSJ-70003

価格：9,350円（税込）

・収録内容

本編：Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」(夜公演)

特典映像1： Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」(昼公演ダイジェスト)

特典映像2：Documentary of Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」

◆購入特典について

※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。

※一部オンラインショップでは特典付き商品ページがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品ページよりお買い求め下さい。

※一部、特典がつかない店舗もございますので、詳しくは対象店舗様へお問い合わせください。