LOVEBITESのギタリスト・Miyakoが、ギターをピアノに持ち替えて、世界的バンド／アーティストの名曲をクラシック調にアレンジし、ピアノでカバーしたEP『Etude Op.25（凱歌のエチュード）』を本日リリースした。

◆Miyako 動画

本作は、Miyakoが影響と感銘を受けてきた海外のアーティストの名曲をピアノでカバーした作品になっている。全6トラック収録で、先行シングルとしてすでに公開されているジューダス・プリーストの「ペインキラー」をはじめ、メタリカ、クイーン、ドラゴンフォースといったハードロック／ヘヴィメタルのバンドの名曲から、フォークの女王＝ジョーン・バエズの名曲「ダイアモンド・アンド・ラスト」までカバーしている。

発売日を迎え、同作に収録のLOVEBITESの「ディストピア・シンフォニー」のセルフカバーのMVが本日公開された。

また、本作のデラックス・エディションも同時発売された。2023年より毎年開催してきた自身のピアノリサイタルからのベストテイクをコンパイルしたBlu-rayとCDが付いた3枚組で、自身のLOVEBITESの楽曲はもちろん、シューベルトやショパンなどのクラシックの定番曲、ゲイリー・ムーアやハロウィンといったハード・ロック／ヘヴィメタルアーティストの曲のカバーなどを収録している。

そして、2026年に開催するピアノ・リサイタル＜BLOOMING NOTES＞のチケット先行申込の受付も、本日より開始した。今回は初の関西開催となる大阪公演もあるので、ぜひチェックしてほしい。なお、Miyakoが在籍するLOVEBITESは、2026年3月29日に日本武道館公演を控える。チケットは一般発売中だ。

◾️EP『Etude Op.25（凱歌のエチュード）』

発売日：2025年10月29日（水） ・通常盤(CD): 2,500円（税込）/ VICL-66097

・デラックス・エディション（CD+Blu-ray+CD）：9,000円（税込）/ NZS-1012

※ビクター限定商品

◉CD (Etude Op.25)

1. Diamonds And Rust / ダイアモンド・アンド・ラスト (Joan Baez)

2. Dystopia Symphony / ディストピア・シンフォニー (LOVEBITES)

3. Painkiller / ペインキラー (JUDAS PRIEST)

4. Through The Fire And Flames / スルー・ザ・ファイア・アンド・フレイムス (DRAGONFORCE)

5. Master Of Puppets / メタル・マスター (METALLICA)

6. Bohemian Rhapsody 〜 The Show Must Go On 〜 We Will Rock You 〜 We Are The Champions / ボヘミアン・ラプソディ 〜 ショウ・マスト・ゴー・オン 〜 ウィ・ウィル・ロック・ユー 〜 伝説のチャンピオン (QUEEN)



[配信]

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信予定

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

https://jvcmusic.lnk.to/Miyako_EtudeOp.25



■Blu-ray収録内容 (The Recitals 2023-2025)

- Moments Musicaux 〜 Empty Daydream / 楽興の時 (Franz Schubert) 〜 エンプティ・デイドリーム (LOVEBITES) *

- Etude Op.10, No.12 / 革命のエチュード(Frédéric Chopin) **

- The Everlasting 〜 Liar / ジ・エヴァーラスティング 〜 ライアー (LOVEBITES) **

- 15 Etudes de Virtuosité Op.72 / 名人芸の練習曲(15の練習曲) Op.72 (Moritz Moszkowski) ++

- Merry Christmas Mr. Lawrence / Merry Christmas Mr. Lawrence (Ryuichi Sakamoto) ++

- Unchained / アンチェインド (LOVEBITES) ++

- Eagle Fly Free / イーグル・フライ・フリー (HELLOWEEN) ◆

- Glory To The World (feat. Mao) / グローリー・トゥ・ザ・ワールド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆

- Someone’s Dream / サムワンズ・ドリーム (LOVEBITES) ◆◆

- We The United (feat. Mao) / ウィ・ザ・ユナイテッド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆

- Holy War (feat. Mao) / ホーリィ・ウォー (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆



■CD収録内容 (The Recitals 2023-2025)

- Moments Musicaux 〜 Empty Daydream / 楽興の時 (Franz Schubert) 〜 エンプティ・デイドリーム (LOVEBITES) *

- Etude Op.10, No.12 / 革命のエチュード(Frédéric Chopin) **

- The Everlasting 〜 Liar / ジ・エヴァーラスティング 〜 ライアー (LOVEBITES) **

- Bohemian Rhapsody 〜 Don’t Stop Me Now 〜 We Will Rock You 〜 We Are The Champions

ボヘミアン・ラプソディ 〜 ドント・ストップ・ミー・ナウ 〜 ウィ・ウィル・ロック・ユー 〜 伝説のチャンピオン (QUEEN) +

- Burn / 紫の炎 (DEEP PURPLE) +

- 15 Etudes de Virtuosité Op.72 / 名人芸の練習曲(15の練習曲) Op.72 (Moritz Moszkowski) ++

- Merry Christmas Mr. Lawrence / Merry Christmas Mr. Lawrence (Ryuichi Sakamoto) ++

- Unchained / アンチェインド (LOVEBITES) ++

- Diamonds And Rust / ダイアモンド・アンド・ラスト (Joan Baez) ◆

- Eagle Fly Free / イーグル・フライ・フリー (HELLOWEEN) ◆

- Glory To The World (feat. Mao) / グローリー・トゥ・ザ・ワールド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆

- Someone’s Dream / サムワンズ・ドリーム (LOVEBITES) ◆◆

- We The United (feat. Mao) / ウィ・ザ・ユナイテッド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆

- Holy War (feat. Mao) / ホーリィ・ウォー (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆



※「QUEEN Medley」、「Burn」、「Diamonds And Rust」はCD限定のボーナス・トラック



* Recorded at An Afternoon With Miyako 2023, Tokyo FM Hall on November 19, 2023

** Recorded at An Evening With Miyako 2023, Tokyo FM Hall on November 19, 2023

+ Recorded at An Afternoon With Miyako 2024, Tokyo FM Hall on October 20, 2024

++ Recorded at An Evening With Miyako 2024, Tokyo FM Hall on October 20, 2024

◆ Recorded at Blooming Notes 2025 (1st show), Tokyo Opera City Recital Hall on April 5, 2025

◆◆ Recorded at Blooming Notes 2025 (2nd show), Tokyo Opera City Recital Hall on April 5, 2025

◾️＜BLOOMING NOTES 2026＞ 2026年 ※両日とも2公演構成

4月4日（土）大阪 ザ・フェニックスホール

4月5日（日）神奈川 横浜みなとみらいホール（小ホール）

チケット先行申込：https://r-t.jp/miyako

◾️＜LIVE AT BUDOKAN＞ 公演日：2026年3月29日（日）

開場・開演：16:00 / 17:00

会場：東京・日本武道館

チケット：一般チケット 9,500円（税込）、ユースチケット 3,900円（税込）

（※ファンクラブ会員限定先行でのチケット購入者限定のVIPアップグレードチケットは詳細後報）

・楽天チケット：https://r-t.jp/lovebites

・ローチケ：https://l-tike.com/lovebites/

e+：https://eplus.jp/lovebites/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/lovebites-nbk/