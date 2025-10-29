¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ûºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤Ï¥À¥á¡×¡¡»³ÀîÊæ¹â¤ÎÈïÃÆ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÂÐºö¤ÎÆñ¤·¤µ
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤È¤Ä¤Å¤¯°ìÎÝÂ¦¤ÎÄÌÏ©¤ÇÂ¤ò»ß¤á¡¢¼èºà¤ËÃúÇ«¤Ë±þ¤¸¤¿ºå¿À¤ÎÊá¼ê¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö£²ÀïÌÜ¤ËÂçº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡¢4²óÉ½¤ËºÍÌÚ¹À¿Í¡Êº¸¡Ë¤«¤éÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»³ÀîÊæ¹â¡¡photo by Kyodo News
¡¡ºå¿ÀÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡£ºäËÜ¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÊü¤Ã¤¿ÀË¤·¤¤Åö¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ£²¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿£²¤Ä¤ÎÇÛµå¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ïºå¿À¤À¤Ã¤¿¡££±²óÎ¢¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Æó»à¤«¤é£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤¬µå°Ò¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢Âè£²Àï¤Ç10ÆÀÅÀ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡££³²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤âËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ÎÅê¼êÆ±»Ö¤Ë¤è¤ëÅê¼êÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²óÉ½¡¢°ì»à¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£´ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¡£»³Àî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè£²Àï¤Ï£²°ÂÂÇ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÜÍè¡¢£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¶áÆ£·ò²ð¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¼éÈ÷¤Ë½¢¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢»³Àî¤¬£´ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éµå¤Î¥«¡¼¥Ö¤¬¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î£²µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ºÍÌÚ¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤ï¤º¤«¤Ë´Å¤¯Æþ¤ë¡£»³Àî¤Ï¤½¤Îµå¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²£¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿°ÕÌ£¡Û
¡¡¥¹¥³¥¢¾å¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤À¤±¤Î°ìÈ¯¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Î°ÕÌ£¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»³Àî¤¬¶áÆ£¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤¿£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿µå¼ï¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î»³Àî¤Ï¡¢Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±³äÂæ¤Þ¤ÇÂÇÎ¨¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Æó·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤³¤½ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´À¹´ü¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤ÆºÇ¤â¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÎÄã²¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î»³Àî¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¤³¤Î»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ11²ó¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á£¶²ó¤¬¶õ¿¶¤ê¡£Âè£²Àï¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº¸ÏÓ¤Î´äÄçÍ´ÂÀ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±¦Åê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î"¶õ¿¶¤êÎ¨"¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë60¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢±¦ÏÓ¤ÎºÍÌÚ¤Ï¤½¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¡ÖÅê¤²¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºÍÌÚ¤Ï¡¢»³Àî¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Ø¤ó¤ò¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬......¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤Ã¤Á¤ê¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£ºÍÌÚ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿Êá¼ê¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢»³Àî¤È¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê»³Àî¤Ï¡Ë¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¶õ¿¶¤êÎ¨¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç......¶õ¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶¤áÊý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥«¥®¤ò°®¤ë"»³ÀîÂÐºö"¡Û
¡¡¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢£¶²óÉ½¤Ë¤Ï°ì»àÆóÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¡¦ÌøÄ®Ã£¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»³Àî¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»³Àî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ°Ê³°¤ÎÂÇÀÊ¤Ï£³»Íµå¤È´°Á´¤Ë"¶ì¼ê°Õ¼±"¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢Ä´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¼çË¤¤òÁÉ¤é¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤¬¡¢º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃ»¤¤¤è¤¦¤ÇÄ¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂÐÀï¤Ï¤Ä¤Å¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»³Àî¤Î¤¢¤È¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¤¤Ã¤Á¤êÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢"»³ÀîÂÐºö"¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢º¸ÂÇ¼ÔÊÐ½ÅÂÇÀþ¤À¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Ç¤Ï»³Àî¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¡¢£±ÈÖ¤«¤é£¶ÈÖ¤Þ¤Ç¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Âè£²Àï¤Ç»³Àî¤¬£¶ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÐ¤ê¤Ï¤ä¤ä´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡Ö»³Àî¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¡×¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Æü¤Îºå¿À¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤Î¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¥Þ¡¼¥¯¤¹¤Ù¤ÂÇ¼Ô¤Ï»³Àî¤Ç¤¢¤ë¡£ºäËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤¬¤É¤¦Îý¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤ª¸ß¤¤Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é......¤È¤¤¤¦»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¾¡¤Æ¤Ð¡Ë¹Ã»Ò±à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤À¤Ò¤È¤ÄÉé¤±±Û¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èá´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤ºàÎÁ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£ÌÀÆü¾¡¤Ã¤Æ¡¢£µÀïÌÜ¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
"»³ÀîÉõ¤¸"¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ¿·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£