森香澄、繊細ランジェリーでふんわりボディ見せつけ ピーチ・ジョン新作モデルで多様な表情【写真多数】
フリーアナウンサーの森香澄が、きょう29日に公開されたピーチ・ジョンの冬の新ビジュアルと動画にゲスト出演。さまざまなランジェリーで魅力を披露した。
森は「ナイスバディブラ ミスティブーケ」などの人気ブラをはじめ、SALON by PEACH JOHN、PJ BASIC by PEACH JOHNなど各ブランドのランジェリーを多数着用。ホリデーシーズンならではの華やかなラインナップの大人可愛いランジェリーコレクションを見せた。
「ナイスバディブラ ミスティブーケ」は、繊細レースと透けるドレープを組み合わせたデザインが特徴。今回はカラー展開が新たに復活。「レッド」は気持ちが上がるホリデーカラー。「オフホワイト」「アッシュピンク」「モーヴ」は、特別なシーンにもぴったりな箔プリント入り。繊細なブーケ柄レースをフルに使って贅沢な、同シリーズのカップ付きキャミソールも楽しめる。
大人可愛いランジェリー「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」はホリデーシーズンにもぴったり。ふわふわと毛足の長いシャギーとアイラッシュレースの新鮮な組み合わせ。カップ部はふわふわと毛足の長いシャギージャカード生地、ネックラインに華奢なマカロニテープをクロスさせ、胸元にセクシーな抜け感を演出する。センターのシアーなオーガンジーリボンと、ゴールドのハートチャームがポイントとなっている。
華やかなリボン＆ローズ柄の刺しゅうレース「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」は、ボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする、ソフトでラクな着け心地のノンワイヤーブラ。手軽に着脱できるフロントホックタイプで、セクシー＆ロマンティックなガーターベルトはシリーズでコーディネートでき、特別なシーンやファッションアイテムとしても楽しめる。
“離れ胸さん”からも好評の「盛れるノンワイヤーブラ」は、分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ。くっきり盛り谷間をメイクする人気ブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しい総レース。レースにピンクゴールドのラメプリントを施し、華やかなレッド×アイボリーのツートーンカラーで、ホリデーシーズンの特別なシーンにもぴったりとなる。
華麗なリボン柄の総レース「ナイスバディブラリボンレース」は、ホリデーアニバーサリーに着けたい、リボンをモチーフとした華麗な総レースデザイン。「ナイスバディブラ」の機能を備えており、ワンピースやドレスのインナーとしても、1枚でフェミニンなルームウェアとしても活用できるスリップとのコーディネートも楽しめる。
SALON by PEACH JOHNの新作「フラワークリスタルブラ」は、やさしく包み込み、自然なシルエットを演出。花柄のエンブロイダリーレースをメインに使用。レースにはラインストーンをあしらい、きらめきと華やかさをプラスする。ショーツ、ソングのサイドのリボンは自分で結う仕様。
このほか「PJ BASIC by PEACH JOHN」は、飽きのこないシンプルさを追求し、ニュートラルなノンワイヤーブラやインナーを展開。幅広い世代の日常に溶け込む価格帯で、気負わず自然体でいられるアイテムが揃う。
ビジュアルと動画は、公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにて閲覧できる。
