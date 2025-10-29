Áó°ææÆÂÀ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó⤴¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Áó°ææÆÂÀ¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó⤴¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÁó°ææÆÂÀ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖA¡ùhappy lab.¡×¤ÎÈ¯Â10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ç¤²¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¶Ê¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó⤴¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ëLINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü20»þ¤«¤é¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°À¸ÇÛ¿®¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªÁó°ææÆÂÀ¤Ï¡¢FC10¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÀÊ¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¤Î¤ß¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¤À¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó⤴¡×
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
³Ú¶ÊÇÛ¿®¡§https://shouta-aoi.lnk.to/tension_ga_mansion
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤¢»Ò
¢¡LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó⤴¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡ØÁó°ææÆÂÀ Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¾ÞÉÊ¡§Áó°ææÆÂÀ Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥ 10Ì¾ÍÍ
¾ÜºÙ¡§https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1503
¢¡¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó⤴¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤ËÆÃÅµ¥Ü¥¤¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¡§ÆÃÅµÆâÍÆ
mora¡§¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó⤴¥Ü¥¤¥¹
¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡§¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ü¥¤¥¹
iTunes/animelo mix/Amazon Music¡§ ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥Ü¥¤¥¹
¾ÜºÙ¡§https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1502
◾️¡ãÁó°ææÆÂÀ LIVE Orchestra 2026 Moments¡ä
Day1 2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00³«¾ì 16:00³«±é
Day2 2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë14:00³«¾ì 15:00³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡°ìÈÌÀÊ¡§ Thank you! SOLD OUT
¢§Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡§¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1498
