ほしのあき、夫＆娘とホラー映画キャラコスプレ「スタイル憧れる」「一目でわかる再現度の高さ」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】タレントのほしのあきが10月28日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で撮影した家族のハロウィン仮装を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ほしのあき「一目でわかる再現度」家族でホラー映画キャラコスプレ
ほしのは「チャッキーFamily」とつづり、夫でJRAの三浦皇成騎手と娘の3人でホラー映画「チャイルド・プレイ」の主人公・チャッキーに扮した姿を公開した。ほしのはオフショルダー＆ミニスカの衣装を着用し、美しい肩や脚が際立つ写真となっている。
この投稿に「仲良しで羨ましい」「幸せ家族ショット」「親子での仮装素敵」「可愛いママいいな」「スタイル憧れる」「一目でわかる再現度の高さ」などとコメントが集まっている。
ほしのは2011年10月に三浦騎手と結婚。2012年に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ほしのあき、ハロウィン衣装を公開
◆ほしのあきの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】