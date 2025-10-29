ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¡¦Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢ORANGE RANGE¡¦HIROKI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖThe Battle of The Monkey and The Crab¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¡¦Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¤¬¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ORANGE RANGE¡¦HIROKI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖThe Battle of the Monkey and the Crab¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òËÜÆü19»þ¤è¤ê¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖThe Battle of the Monkey and the Crab¡×¤Ï¡¢³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òORANGE RANGE¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥é¥¤¥·¼Ó¥È¥ê¤¬Ã´Åö¤·¡¢¡Ö¤µ¤ë¤«¤Ë¹çÀï¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤Ì±ÏÃ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÂ¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡õ¥é¥Ã¥×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤¬¡È¤Ò¤È¤Ä¤Î·à¡É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¡¢HIROKI¤È¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊªÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÄ°¤¼ê¤ò¼æ¤¹þ¤à¡£¥·¥é¥¤¥·¼Ó¥È¥ê¤Ë¤è¤ë»Â¿·¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¡¢¸µTOTALFAT¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Kuboty¤Î¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¼ÜÈ¬¡¦ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¡¦Ç½´É¡¦¼ÄÅ«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ³Ú´ï¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦±ÇÁüºî²È¤ÎÃÉ¾åÂç¶õ¡£Îë²Ú¤ÈHIROKI¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤ë¤«¤Ë¹çÀï¤È¤¤¤¦ÀÎÏÃ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¼ÀÁö´¶¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ÏÂ¡ß¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ»¹ç¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÃêÁª²ñ¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¥ß¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥°¥ê¡¼¥È»²²Ã·ô¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´û¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÊ»¤»¤Æ¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSAMURAI DIVA¡×¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤Ë¡ØÏÂ¡Ù¤ÎÂ©¿á¤ò½É¤·¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ¤È¥í¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢EDM¤Ê¤É¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£²í³Ú»Õ¡¦Åìµ·½¨¼ù¤äºî¶Ê²È¡¦ÅÄÃæ¸øÊ¿¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥¢¥ë¥Ð¥àÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§ https://SuzuhanaYuko.lnk.to/SAMURAI_DIVA
¢¡CD¼ýÏ¿¶Ê
1.SAMURAI DIVA
2.¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥é¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
3.Incubation
4.Å¥ËÀÇ
5.¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢
6.Bloody Waltz
7.SHIGIN BEATS-ÂçÆï¸ø-
8.¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È
9.É´Ç¯Ìë¹Ô
10.¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡
11.½ä¤ê½ä¤ë
12.The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)
13.¥Ñ¥Ô¥è¥ó
14.·î¤ÎÅÆ
15.¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È¡ÊBonus track¡¦CD¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
¢¡Blu-rayµÚ¤ÓDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡ÖÎë²Ú¤æ¤¦»ÒBirthday Live2025 -¤«¤é¤¯¤ê²°Éß-¡×¡Ê25Ç¯£¶·î£·Æü(ÅÚ)Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¦¡ÖÎë²Ú¤æ¤¦»ÒBirthday Live2025 -¤«¤é¤¯¤ê²°Éß-¡×ÉñÂæÎ¢
¡¦¡Ø¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é¡ÙMusic Video¡¢Dance Video¡¢Music Video ¥á¥¤¥¥ó¥°
¢¨Blu-ray¤ÈDVD¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡Ë
\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COCP-42534
COCP42534¡ÖSAMURAI DIVA¡×ÄÌ¾ïÈ×.jpg
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COZP-2198¡Á9
COZP2198-9¡ÖSAMURAI DIVA¡×½é²óA.jpg
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COZP-2200¡Á1
COZP2200-1¡ÖSAMURAI DIVA¡×½é²óB.jpg
¢¡Îë²Ú¤æ¤¦»ÒLIVE¥Ä¥¢¡¼³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ÚSAMURAI DIVAÃêÁª²ñ¡Û¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç¥ß¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥°¥ê¡¼¥È»²²Ã·ô¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¾ÜºÙ¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/info/91898.html
◾️¡ãSUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025 SAMURAI DIVA¡ÁÅìÌ¾ºåÂæ¥Î¿Ø¡Á¡ä
2025Ç¯
Âçºå¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËTEMPO HARBOR THEATER
Ì¾¸Å²°¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
Åìµþ¡§11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÆü·Ð¥Û¡¼¥ë
ÂæËÌ¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËCORNER HOUSE
¢¨¹ñÆâ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤íÂçºå¤Î¤ß¡ª
◾️¡ãÎë²Ú¤æ¤¦»Ò New Album¡ØSAMURAI DIVA¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë 20:00
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥ß¥¹¥¿¡×¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://limista.com/projects/6695?id=6695
¢¡¥ê¥ß¥¹¥¿¸ÂÄê
¡ÖSAMURAI DIVA¡×¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡
¡ÖSAMURAI DIVA¡×another_cover.jpg
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00¡Ê½¸¹ç11:40¡Ë
ÂçºåÉÜ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¢¤Ù¤ÎHoopÅ¹Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91506.html
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë 17:00¡Ê½¸¹ç16:40¡Ë
¹Åç¸©¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¹ÅçÅ¹Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91505.html
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë ¡13:00¡Á¡¿¢16:00¡Á
Ê¡²¬¸©¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ B1F ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91504.html
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë 13:00¡Ê½¸¹ç12:40¡Ë
°¦ÃÎ¸©¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹ ²°¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91503.html
