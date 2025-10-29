吉田明世アナ、夫登場の9回目結婚記念日ショット公開 娘作の“贈り物”も話題「上手にできてる」「ほっこり」
【モデルプレス＝2025/10/29】元TBSアナウンサーで現在フリーで活躍する吉田明世が10月28日、自身のInstagramを更新。結婚記念日のほっこりエピソードに反響が集まっている。
【写真】37歳元TBSアナ「ほっこり」夫登場の記念日ショット
10月27日が「9回目の結婚記念日だった」という吉田。「娘に『実はママとパパ、今日結婚記念日なんだよね』と何の気なく伝えたら何やら机の下でモゾモゾ…。お手紙と、手作りの指輪（ケース付き）を大慌てで作ってくれました」と家族の幸せな様子を投稿。娘作の指輪を左手の薬指にはめ、夫と手を重ねた写真やケースに入った指輪の写真を披露している。
この投稿に「素敵すぎてほっこり」「娘さん、指輪上手にできてるね」「とても羨ましいエピソード」「幸せな結婚記念日」「理想の家族」「温かい」などとコメントが寄せられている。
吉田アナは、2011年に成城大学を卒業後、株式会社TBSテレビ入社・アナウンス部に配属。2019年に同社を退社し、フリーアナウンサーとして活動開始。2016年10月に番組でも以前より交際を認めていた5歳年上の一般男性と結婚。2018年に第1子女児、2020年に第2子男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
