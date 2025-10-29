フジ小澤陽子アナ、1歳娘の姿を公開「幸せが溢れてる」「天使発見」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が10月28日、自身のInstagramを更新。娘の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】フジ美人アナ「大きくなった」と話題の1歳娘
小澤アナは「私のhappyを保ってくれる外的要因」とつづり、ネイルや風景などの写真を多数投稿。中でも「子」と記載し、目をスタンプで隠しているものの、笑顔でおどけたポーズを取ったり、椅子に座り美味しそうに水筒で飲み物を持ったりする娘の姿を披露している。
この投稿に「娘さん大きくなりましたね」「幸せが溢れてる」「お子さん可愛い」「天使発見」「癒やされる」などのコメントが集まっている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
