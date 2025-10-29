≠ME鈴木瞳美、美ウエスト際立つ香港コーデ「ビジュ尊い」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が10月26日、自身のInstagramを更新。香港での写真に反響が寄せられている。
【写真】指原プロデュースアイドル「綺麗」香港で美ウエスト披露
鈴木は「in香港」とつづり、オフショットを複数枚公開。ベレー帽を被った鈴木は、ミニ丈の白いトップスに淡い色のダメージデニムを合わせており、トップスの下からは美しいウェストがチラリとのぞいている。
この投稿にファンからは「天使発見」「笑顔が最高」「ウエスト綺麗」「どんなお洋服も似合ってる」「ビジュ尊い」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木瞳美、美ウエスト輝くスタイル披露
◆鈴木瞳美の投稿に反響
