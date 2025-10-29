¡Öº£Æü¹¥¤¡×²£ÅÄÌ¤Íè¡¢Îø¿Í¡¦¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤È¥¥¹À£Á°¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/29¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î²£ÅÄÌ¤Íè¤¬10·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤È¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×23ºÐÈþ½÷¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤È¤Î¥¥¹À£Á°¥·¥ç¥Ã¥È
²£ÅÄ¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ç3¿Í¤Ç²Æì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö²¿¤âÍ½ÄêÎ©¤Æ¤º¤Ë¤º¤Ã¤È¼Â²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ¡¦²Æì¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤È¥¥¹¤ò¤¹¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ç¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿ÏÓ¤ò¸«¤»¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃÏ¸µ²Æì¼Ì¿¿¤ÏÆÃÊÌ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö³¤¤âÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö³¤¤¬åºÎï¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ºÇ¹â¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÅÄ¤È¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Î¡ÖKnock Knock¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¶¦±é¡£12·î25Æü¤Ë¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È²£ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òºÜ¤»¡¢¤½¤Î¸å¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅÙ¡¹¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×23ºÐÈþ½÷¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤È¤Î¥¥¹À£Á°¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡²£ÅÄÌ¤Íè¡¢ÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
²£ÅÄ¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ç3¿Í¤Ç²Æì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö²¿¤âÍ½ÄêÎ©¤Æ¤º¤Ë¤º¤Ã¤È¼Â²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ¡¦²Æì¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤È¥¥¹¤ò¤¹¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ç¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿ÏÓ¤ò¸«¤»¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡²£ÅÄÌ¤Íè¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃÏ¸µ²Æì¼Ì¿¿¤ÏÆÃÊÌ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö³¤¤âÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö³¤¤¬åºÎï¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ºÇ¹â¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÅÄ¤È¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Î¡ÖKnock Knock¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¶¦±é¡£12·î25Æü¤Ë¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È²£ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òºÜ¤»¡¢¤½¤Î¸å¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅÙ¡¹¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û