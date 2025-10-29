■MLB ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2−6ブルージェイズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースは本拠地でのワールドシリーズ（WS）第4戦で逆転負けを喫し、対戦成績を2勝2敗の五分とした。

「1番・投手兼DH」で“WS初登板”に臨んだ大谷翔平（31）は、6回0/3、93球を投げて、被安打6（1本塁打）の4失点、奪三振6、四死球1。プレーオフ初黒星となり、打撃では3打数無安打（1四球）で7試合ぶりのノーヒットだった。

打線は2回に8番キケ・ヘルナンデス（34）の犠牲フライで先制。だが直後の3回に、“投手・大谷”が1死からヒットを許すと、主砲のゲレーロJr.に逆転2ランを浴びた。7回は大谷が連打で無死二・三塁のピンチを招いて降板。リリーフ陣も踏ん張れずこのイニング4失点と継投も失敗した。

前日の第3戦は延長18回、6時間39分の激闘を制し、2勝1敗としたドジャース。大谷は2本塁打（PO7号、8号）を含む4打数4安打3打点5四球、PO史上初となる全9打席出塁と大活躍。4安打の全てが長打は119年ぶりの記録となった。

この日の立ち上がり、2番・V.ゲレーロJr.を空振り三振で仕留めるなど2アウトを奪うと、四球と内野安打で2死一・二塁のピンチを招いたが、5番・A.カークを一飛。自身の第1打席は四球を選び、第2戦の第4打席から11打席連続出塁をマーク。その後、1死で前日サヨナラ本塁打のF.フリーマン（36）が二ゴロで、大谷がスライディングで二塁に向かうもアウト。

2回は3者凡退。直後の打線は、1死一・三塁のチャンスでE.ヘルナンデスがしっかりと逆方向へ強い打球を放ち、ライトへの犠牲フライで大谷に先制点をプレゼント。

だが3回の大谷は、1死から1番・ルークスにヒットを打たれると、続くゲレーロJrにはカウント2−1からスイーパーが内角高めに抜けてしまい、レフトスタンドへプレーオフ7号の逆転2ランを浴びた。大谷の3回の第2打席は空振り三振。

4回は3者連続三振で切り替えると、5回は先頭の8番・ヒメネスをスライダーで空振り三振、これで4者連続三振。2死からブルージェイズ打線3巡目に入り、ルークスにヒットを浴びると、続くゲレーロJrに対し、1球目はここまで最速の159.3キロで空振り。カウント1−2から中飛に打ち取り、力でねじ伏せた。5回の大谷の第3打席は1死無走者の場面で見逃し三振。6回は球数が70球を過ぎたが、3番から始まる打線から2死を奪うと、カークはカウント2−2からスイーパーで2打席連続の三振を奪った。

大谷の粘投にドジャース打線は6回、1死一・二塁と2回以来となる得点圏のチャンスで6番・M.マンシー（35）は中飛、T.エドマン（30）は空振り三振と無得点。7回もマウンドに向かった大谷は、先頭のバーショにヒットを浴びると、続くクレメントには左中間へのツーベース、無死二・三塁のピンチを招き、ここで降板となった。

リリーフ陣はA.バンダ（32）がヒメネスにタイムリーを許し、1死一・三塁から代打フランスの内野ゴロ間で4点目を奪われた。代わったB.トライネン（37）も連続タイムリーを浴びて、1−6と踏ん張れなかった。

打線は終盤の8回まで犠牲フライの1点のみだったが、9回は無死一塁からマンシーのヒットでチャンスを作り、エドマンの三ゴロ間で1点を返したが及ばず。この日は2時間54分で終了し、両チーム2勝2敗のタイで第5戦に臨む。