Vaundyが、新曲「偉生人」を本日リリースした。

◆Vaundy 動画

本楽曲は、2021年にNHK大河ドラマ『青天を衝け』のインスパイアードソングとして制作され、音源のリリースはされぬまま同ドラマのスペシャルムービー内のみで聴けた楽曲で、4年越しに音源化を果たした。

ジャケット写真とMVには『青天を衝け』にて主役である渋沢栄一を演じた俳優・吉沢亮が出演。なお、ジャケット写真はVaundy本人が撮影したという。本日20時に公開されるMVは、日本家屋で撮影され、ごく僅かなシーン数で、極めてシンプルながらも視聴者にさまざまな解釈を委ねるような深い感情が込められた力強い映像となっているとのことだ。

ジャケット写真

◾️「偉生人」 2025年10月29日（水）配信リリース

※NHK大河ドラマ『青天を衝け』インスパイアードソング

作詞・作曲・編曲：Vaundy

配信：https://lnk.to/Vaundy_Iseijin

◾️＜Vaundy DOME TOUR 2026＞ 2026年

2月7日（土）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 SOLD OUT

2月8日（日）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 【追加公演】SOLD OUT

2月14日（土）東京都 東京ドーム SOLD OUT

2月15日（日）東京都 東京ドーム SOLD OUT

3月14日（土）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月15日（日）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月28日（土）北海道 大和ハウス プレミストドーム SOLD OUT 全公演 開場16:00/開演18:00

主催・企画：SDR/Vaundy_ART Work Studio

制作：SDR・WONDER LIVE Inc.

ツアー特設サイト：https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026

◾️＜Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”＞ ※終了公演は省略

新潟県・新潟県民会館

2025年11月8日（土） 開場17:00 / 開演18:00

2025年11月9日（日） 開場15:00 / 開演16:00 東京都・東京ガーデンシアター

2025年11月15日（土） 開場17:00 / 開演18:00

2025年11月16日（日） 開場15:00 / 開演16:00