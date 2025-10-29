日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』お花畑での1枚が“額装レベル”！ 封入特典絵柄公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、先行カット第12弾が公開された。
【写真】ちょっと背伸びしたランジェリー姿の“おひな”
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
デンマーク・メン島で偶然通りかかった一面のお花畑にうっとりとしていたら、農家さんのご夫妻がにっこり微笑み「好きなだけ撮影していいですよ」と声をかけてくださったことで実現。シフォンのドレスをまとう“おひな”の表情をよりはかなげに輝かせてくれた一枚は額装したいほどステキ。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
