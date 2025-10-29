山田涼介、『世にも奇妙な物語』初主演！「不思議な空気感に飛び込めてうれしい」
山田涼介が、11月8日21時放送の土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（フジテレビ系）で新作エピソードの一つ『止まらなければ生きられないゲーム』に主演することが発表された。山田は『世にも奇妙な物語』初出演。
【写真】山田涼介、「ジェラピケ」まとってリラックス もこもこルームウェア姿など特別ビジュアル公開
おなじみのストーリーテラー・タモリとキャストが“奇妙な世界”へといざなう『世にも奇妙な物語』は今年で35周年。5月31日に放送された『35周年SP春の特別編』では、過去作の中からファンの中でも人気の高い珠玉の5本を放送したが、今回の『秋の特別編』は、35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と、傑作選1本という構成で届ける。これまで新作1作品目の川口春奈主演『あなた博物館』、2作品目の伊藤淳史主演『七階闘争』が解禁となっていた。
3作品目の山田涼介主演『止まらなければ生きられないゲーム』は、山田演じる徳永が、保証人になっていた友人の会社の倒産で逆恨みによる暴行を受け、妻のユノからも借金を背負ったままなら別れると言われるところから物語が始まる。そんな徳永のもとに、差出人不明の“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状が届き、ゲームで最後まで残った者は賞金30億を受け取ることができるというが…。
これまで多くの映像作品でさまざまな役柄を演じてきた山田だが、意外にも『世にも奇妙な物語』への出演は今回が初となる。山田自身も、「監督やプロデューサーから“え？ 出たことないの？”と言われました（笑）」と話した。共演には、柳ゆり菜、渡辺大知ら表現力豊かな俳優が脇を固める。柳は徳永の妻・ユノを、渡辺は徳永の友人・稲垣を演じる。
また、本作の脚本は、韓国の制作会社WEMADとの共同開発作品。WEMADが過去に制作した『赤い袖先』は韓国国内で数々の賞を受賞した。日韓共同作品として、新しいスタイルの『世にも奇妙な物語』を届ける。
土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』は、フジテレビ系にて11月8日21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
■山田涼介 コメント全文
――『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。
「初出演なのですが、衣装合わせの時に監督やプロデューサーからも、“え？ 出たことないの？”って言われるくらい意外性があったみたいです（笑）。幼いころから見ていた番組ですし、『世にも』の不思議な空気感に飛び込めるというのは、嬉しかったです」
――『止まらなければ生きられないゲーム』の台本を読まれての感想をお聞かせください。
「“デスゲーム”っぽい作品はよく見ますし、『世にも』の中でも、ストレートでわかりやすいタイプだと思うので、誰でも楽しめるタイプの作品だと思います」
――主人公・徳永を演じられて、いかがでしたか？
「（徳永が）不憫な男だなぁって（笑）。作品の中で普通の状態の時が少なくて、どこかしら負傷していて。撮影中、（メイクで）傷をつけて、拭いて、足して…ってやっています（笑）」
――視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。
「こういう作品が短編ドラマとしてできるのは『世にも』ならではですし、今回放送される他の新作2本も含めて35周年らしく面白いものになると思いますので、楽しんでご覧いただければと思います」
