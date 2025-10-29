「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）

ブルージェイズが逆転勝ちで２勝２敗のタイに戻した。これで本拠地・トロントに戻って第６戦が行われることも決定。主砲のゲレーロＪｒ．が大谷翔平投手から価値ある決勝弾を放った。

ポストシーズンで打率４割超の主砲は、１球の失投を見逃さなかった。三回、１死一塁から浮いたスイーパーを完璧に捉えると、打球は弾丸ライナーで左中間スタンドに突き刺さった。一気に試合をひっくり返す逆転２ラン。ポストシーズン７発目のアーチは値千金の一撃だ。

先発のビーバーは多彩な変化球を駆使して勢いに乗るドジャース打線を沈黙させた。二回にキケ・ヘルナンデスに先制犠飛を許すも、最少失点で切り抜け最終的に六回途中１失点とゲームを作った。前日に延長１８回の死闘を戦ったリリーフ陣もしっかりとバトンをつないだ。

七回には大谷に連打を浴びせて無死二、三塁の好機を作り、大谷を降板に追い込んだ。ここからヒメネスの適時打、さらにトライネンからビシェット、バーガーの連続適時打などで一挙４点のビッグイニング。試合を決めた。九回に反撃されるも、逃げ切った。

ヒメネスはグラウンドインタビューで「とにかく三振しないように意識した」と振り返り、「昨日に比べるときょうは５イニングくらいに感じられたよ」と笑った。

これで２勝２敗のタイとなり、本拠地・トロントで予定されていた第６戦以降の開催が決定。「ホームで勝てればとてもうれしい。ファンも喜んでくれる。ぜひトロントでワールドシリーズ制覇を決めたい」とヒメネス。王手をかけてホームへ戻ることができるか−。第５戦がシリーズの行方を大きく左右することになりそうだ。