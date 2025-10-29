奥野壮×豊田裕大『コスラバ』Season2に中川翼・岡本夏美・加藤ローサ・山中崇が出演！ 曽野舜太、押田岳、中村優一らは続投
奥野壮と豊田裕大がダブル主演を務める2026年1月スタートのドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』（フジテレビ系）より、曽野舜太、押田岳、中村優一の続投、新キャストとして中川翼、岡本夏美、加藤ローサ、山中崇らの出演が発表。併せて、キービジュアルも初公開された。
【写真】棗（奥野壮）が斗真（豊田裕大）を抱きしめる『コスラバ』Season2キービジュアル
『コスメティック・プレイラバー』は、電子コミック大賞2021BL部門賞を受賞しシリーズ累計150万部越えの楢島さちの人気漫画をドラマ化した糖度高めの純愛ラブストーリー。生意気でクールな後輩美容部員×超真面目でピュアな先輩美容部員というコスメ業界の“W王子”が、甘い恋に落ちていく様を描いた。
真面目でピュアな先輩美容部員で、前作ではロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗役には、2018年に『仮面ライダージオウ』で最後の平成ライダーに抜てきされた奥野壮。生意気でクールな後輩美容部員だが、棗との運命的な出会いで仕事に誠実に向き合うようになり、愛する棗へまっすぐな想いをぶつける“スパダリ”の佐橋斗真を、俳優のほかMEN’S NON‐NOの専属モデルとして活躍する豊田裕大が演じる。
2024年に“コスラバ旋風”を巻き起こし、数々のランキング1位を獲得した前作。この度、Season2のキャスト情報とキービジュアルが解禁。
シーズン1に続き、棗と斗真の先輩であるメイクアップアーティスト・南条敦を曽野舜太（M！LK）、斗真の兄・佐橋天真を押田岳、棗と斗真を陰ながら応援する営業マンの田之内を中村優一が続投。そして、今作から参加する新たなキャストとして、なかなか美容部員として結果を出せずに悩む新人・星名理久に中川翼、棗と斗真が働くロミーフェリークのミューズ・弓原リサに岡本夏美、ロミーフェリークのトップアーティスト・エマに加藤ローサ、そして斗真の父・佐橋紘己に山中崇が名を連ねる。
曽野は「今回は、現場で『色気増したな〜』と言われていた南条にもぜひ注目して頂けたら嬉しいです！」、押田は「ぜひ皆様、久々のコスラバ楽しんでください！」、中村は「前作を愛してくださったみなさまにも、今回の物語がより深く心に残る時間になると思います」とメッセージ。
中川は「星名理久の繊細さや葛藤に触れ、自分自身とも深く向き合えました」、岡本は「“コスラバ”の、愛深さや人間らしさに惹かれていたので、リサとして携わることができて光栄です」、加藤は「主演のお2人のやり取りを間近で見て、思わずキュンとしてしまう瞬間もありました」、山中は「斗真の父、佐橋紘己を務めました。斗真との確執、棗くんとの関係。もしかしたら2 人の恋路に波乱が起きるかも、しれません」と語っている。
本編では、斗真のストレートな愛情表現に翻弄され気味の棗。キービジュアルでは、棗が斗真を抱きしめる包容力にあふれた姿が。そんな彼に甘えているような斗真の表情もキュートだ。
前作はドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれたが、Season2では棗と斗真それぞれが仕事でステップアップしていく。その中でぶち当たる壁や、今後の人生について考えていくターニングポイント。そして訪れる、まさかの遠距離恋愛の危機――!? 2人の恋愛模様や仕事、そして家族の問題がどのように変化していくのか…棗と斗真の蜜月な姿に加え、紆余曲折なドラマティックな展開にも期待が高まる。
ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』は、2026年1月より、フジテレビにて放送＆FODにて独占配信。
※追加キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■曽野舜太（南条敦役）
Season2が何よりも楽しみで、早くみなさんに伝えたくてうずうずしていました。またこの作品に参加できること、とても光栄に思います。今回は、現場で「色気増したな〜」と言われていた南条にもぜひ注目して頂けたら嬉しいです！恋とメイク、どちらもパワーアップした物語になっています。放送をぜひ楽しみにしていてください！
■押田岳（佐橋天真役）
Season2放送決定おめでとうございます！1の時にファンのみなさまのお声次第ではイベントも!?なんて言ってたら2ができました。またこのメンバーで集まれる機会をありがとうございます。ぜひ皆様、久々のコスラバ楽しんでください！
■中村優一（田之内役）
「コスメティック・プレイラバー」の世界に戻ってきました！！再び田之内さんとして、棗くんと佐橋くんの関係をそっと温かく見守りながら過ごした撮影期間でした。前作を愛してくださったみなさまにも、今回の物語がより深く心に残る時間になると思います。ぜひ、楽しんでください！！
■岡本夏美（弓原リサ役）
Season2から新たに参加させて頂くことになりました。"コスラバ"の、愛深さや人間らしさに惹かれていたので、リサとして携わることができて光栄
です。主演のお2人が紡いできた世界に、そっと交わりながら、今作も素敵なものになったらいいなと心を込めて演じました！楽しんで頂けたら
嬉しいです！
■中川翼（星名理久役）
Season1を観ていたので、「コスラバ」の世界に入れることができてとても嬉しかったです。星名理久の繊細さや葛藤に触れ、自分自身とも深く向き合えました。この作品に、そして星名くんに出会えたことを心から幸せに思います。
■加藤ローサ（エマ役）
エマ・ローレン役で参加させて頂きました。Season2ということで現場はとても活気があり、すぐに打ち解けることができたように思います。とても楽しかったです。主演のお2人のやり取りを間近で見て、思わずキュンとしてしまう瞬間もありました。皆さまもぜひお楽しみに！
■山中崇（佐橋紘己役）
斗真の父、佐橋紘己を務めました。バイタリティ溢れる経営者で景気のいい人物です。あやかりたいなと思いました。斗真との確執、棗くんとの関係。もしかしたら2人の恋路に波乱が起きるかも、しれません。どうぞお楽しみに。
【写真】棗（奥野壮）が斗真（豊田裕大）を抱きしめる『コスラバ』Season2キービジュアル
『コスメティック・プレイラバー』は、電子コミック大賞2021BL部門賞を受賞しシリーズ累計150万部越えの楢島さちの人気漫画をドラマ化した糖度高めの純愛ラブストーリー。生意気でクールな後輩美容部員×超真面目でピュアな先輩美容部員というコスメ業界の“W王子”が、甘い恋に落ちていく様を描いた。
2024年に“コスラバ旋風”を巻き起こし、数々のランキング1位を獲得した前作。この度、Season2のキャスト情報とキービジュアルが解禁。
シーズン1に続き、棗と斗真の先輩であるメイクアップアーティスト・南条敦を曽野舜太（M！LK）、斗真の兄・佐橋天真を押田岳、棗と斗真を陰ながら応援する営業マンの田之内を中村優一が続投。そして、今作から参加する新たなキャストとして、なかなか美容部員として結果を出せずに悩む新人・星名理久に中川翼、棗と斗真が働くロミーフェリークのミューズ・弓原リサに岡本夏美、ロミーフェリークのトップアーティスト・エマに加藤ローサ、そして斗真の父・佐橋紘己に山中崇が名を連ねる。
曽野は「今回は、現場で『色気増したな〜』と言われていた南条にもぜひ注目して頂けたら嬉しいです！」、押田は「ぜひ皆様、久々のコスラバ楽しんでください！」、中村は「前作を愛してくださったみなさまにも、今回の物語がより深く心に残る時間になると思います」とメッセージ。
中川は「星名理久の繊細さや葛藤に触れ、自分自身とも深く向き合えました」、岡本は「“コスラバ”の、愛深さや人間らしさに惹かれていたので、リサとして携わることができて光栄です」、加藤は「主演のお2人のやり取りを間近で見て、思わずキュンとしてしまう瞬間もありました」、山中は「斗真の父、佐橋紘己を務めました。斗真との確執、棗くんとの関係。もしかしたら2 人の恋路に波乱が起きるかも、しれません」と語っている。
本編では、斗真のストレートな愛情表現に翻弄され気味の棗。キービジュアルでは、棗が斗真を抱きしめる包容力にあふれた姿が。そんな彼に甘えているような斗真の表情もキュートだ。
前作はドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれたが、Season2では棗と斗真それぞれが仕事でステップアップしていく。その中でぶち当たる壁や、今後の人生について考えていくターニングポイント。そして訪れる、まさかの遠距離恋愛の危機――!? 2人の恋愛模様や仕事、そして家族の問題がどのように変化していくのか…棗と斗真の蜜月な姿に加え、紆余曲折なドラマティックな展開にも期待が高まる。
ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』は、2026年1月より、フジテレビにて放送＆FODにて独占配信。
※追加キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■曽野舜太（南条敦役）
Season2が何よりも楽しみで、早くみなさんに伝えたくてうずうずしていました。またこの作品に参加できること、とても光栄に思います。今回は、現場で「色気増したな〜」と言われていた南条にもぜひ注目して頂けたら嬉しいです！恋とメイク、どちらもパワーアップした物語になっています。放送をぜひ楽しみにしていてください！
■押田岳（佐橋天真役）
Season2放送決定おめでとうございます！1の時にファンのみなさまのお声次第ではイベントも!?なんて言ってたら2ができました。またこのメンバーで集まれる機会をありがとうございます。ぜひ皆様、久々のコスラバ楽しんでください！
■中村優一（田之内役）
「コスメティック・プレイラバー」の世界に戻ってきました！！再び田之内さんとして、棗くんと佐橋くんの関係をそっと温かく見守りながら過ごした撮影期間でした。前作を愛してくださったみなさまにも、今回の物語がより深く心に残る時間になると思います。ぜひ、楽しんでください！！
■岡本夏美（弓原リサ役）
Season2から新たに参加させて頂くことになりました。"コスラバ"の、愛深さや人間らしさに惹かれていたので、リサとして携わることができて光栄
です。主演のお2人が紡いできた世界に、そっと交わりながら、今作も素敵なものになったらいいなと心を込めて演じました！楽しんで頂けたら
嬉しいです！
■中川翼（星名理久役）
Season1を観ていたので、「コスラバ」の世界に入れることができてとても嬉しかったです。星名理久の繊細さや葛藤に触れ、自分自身とも深く向き合えました。この作品に、そして星名くんに出会えたことを心から幸せに思います。
■加藤ローサ（エマ役）
エマ・ローレン役で参加させて頂きました。Season2ということで現場はとても活気があり、すぐに打ち解けることができたように思います。とても楽しかったです。主演のお2人のやり取りを間近で見て、思わずキュンとしてしまう瞬間もありました。皆さまもぜひお楽しみに！
■山中崇（佐橋紘己役）
斗真の父、佐橋紘己を務めました。バイタリティ溢れる経営者で景気のいい人物です。あやかりたいなと思いました。斗真との確執、棗くんとの関係。もしかしたら2人の恋路に波乱が起きるかも、しれません。どうぞお楽しみに。