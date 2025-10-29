¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡ÙÂè5ÏÃ¡¡¤Ä¤¤¤Ë¸ø±é½éÆü¡¡WS·à¾ì¤Ç¤Ï¤ªã±¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬29Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWS·à¾ì¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇËÂ¤°ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥Ð¥Ö¥ëÁ°Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ï¡ÖSHIBUYA109¡×¤ä¡Ö½ÂÃ«PARCO¡×¤òÍÊ¤·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¸ø±é½éÆü¡£WS·à¾ì¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«¤«¤ì¡¢ÉñÂæ´ÆÆÄ¤ÎÈ¼¹©ºî¡ÊÌî´Ö¸ýÅ°¡Ë¤¬1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼êºÝ¤è¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¬¡Ö·àÃÄ¥¯¥Ù¥·¥¢¥¿¡¼¡¢´úÍÈ¤²¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤ªã±¤¤¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤¿¤áÈ¬Ê¬¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¡¦¹¾Æ¬ÏÀÊ¿¡ÊºäÅì×½½½Ïº¡Ë¤È¹¾Æ¬¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤¬WS·à¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ò¸«¤Æ¤Ë¤ä¤±¤ëÏÀÊ¿¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤Î»Ñ¤Ë¼ùÎ¤¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡WS·à¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ëº×ÃÅ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤ªã±¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿ÀÌ¯¤ÊÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¡¢µ×Éô¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWS·à¾ì¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇËÂ¤°ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥Ð¥Ö¥ëÁ°Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ï¡ÖSHIBUYA109¡×¤ä¡Ö½ÂÃ«PARCO¡×¤òÍÊ¤·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¸ø±é½éÆü¡£WS·à¾ì¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«¤«¤ì¡¢ÉñÂæ´ÆÆÄ¤ÎÈ¼¹©ºî¡ÊÌî´Ö¸ýÅ°¡Ë¤¬1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼êºÝ¤è¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¬¡Ö·àÃÄ¥¯¥Ù¥·¥¢¥¿¡¼¡¢´úÍÈ¤²¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤ªã±¤¤¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤¿¤áÈ¬Ê¬¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¡¦¹¾Æ¬ÏÀÊ¿¡ÊºäÅì×½½½Ïº¡Ë¤È¹¾Æ¬¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤¬WS·à¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ò¸«¤Æ¤Ë¤ä¤±¤ëÏÀÊ¿¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤Î»Ñ¤Ë¼ùÎ¤¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡WS·à¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ëº×ÃÅ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤ªã±¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿ÀÌ¯¤ÊÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¡¢µ×Éô¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£