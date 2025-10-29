Aぇ！ group＆西村拓哉『おそ松さん』実写映画第2弾、公開延期「諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果」
Aぇ！ group×西村拓哉が“6つ子”を演じる『おそ松さん』の実写映画第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開延期が決定した。
【写真】6つ子の姿お披露目『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』ティザービジュアル
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。今年7月からはアニメシリーズが放送10周年を迎え、現在第4期が放送中だ。『おそ松さん』実写映画第2弾では、Aぇ！ group末澤誠也が長男のおそ松、正門良規が次男・カラ松、佐野晶哉が三男・チョロ松、小島健が四男・一松、草間リチャード敬太が五男・十四松を演じる。さらに、関西ジュニア、西村拓哉が末っ子・トド松として参加することが明かされていた。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』製作委員会から「この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期させていただくことになりました。公開を心待ちにしていただいていた皆様、またご出演いただいた皆様や制作スタッフならびに関係者の皆様に、深くお詫び申しあげます」と延期が発表された。
また「今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公式サイト、公式SNSにてお知らせいたします」としている。
