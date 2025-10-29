バービー、1歳2ヶ月の娘との“ふれあい”が「かわいい」と話題「娘は私にご飯を与えることがブーム」
タレントのバービーが、29日にインスタグラムを更新。第1子との日常を写したプライベートショットを多数公開すると、ファンから反響が集まった。
【写真】バービーにご飯をあげる1歳2ヶ月の娘（ほか5枚）
バービーは「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです。これは分け与えたいという優しさなのか、動物園のふれあいコーナーのような好奇心なのか...おそらく後者です。いずれにしても喉の奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております」とつづり、娘からご飯を食べさせてもらう写真を公開。口に手を思いっきり突っ込まれている姿は少し苦しそうではあるが、親子のふれあいがなんとも微笑ましい。
かわいい親子の姿を見たファンからは「なんとも癒されるお話」「子供の成長早すぎですね」「バービーチャンの優しさが伝わってくるお写真ですね」「娘ちゃん大きくなりましたねー」などの声が上がった。
■バービー
1984年1月26日生まれ。北海道出身。イモトアヤコとのコンビ「東京ホルモン娘」を経て、2008年より事務所の先輩・ハジメとのコンビ「フォーリンラブ」として活動をスタート。2021年4月、会社員の男性との結婚を発表。2024年8月、第1子女児の出産を報告した。
引用：「バービー」インスタグラム（@fallin.love.barbie）
