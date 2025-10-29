巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。

この日、新たなコーチングスタッフも発表され、１軍にヘッドコーチを置かずオフェンスチーフ、ディフェンスチーフ、バッテリーチーフの３コーチを置く新体制で練習スタートした。

練習の合間に「ＧＩＡＮＴＳ ＴＶ」のインタビューに応じた阿部慎之助監督は「身が引き締まる思い。プロ野球ってもう２０２６年度が今日からなんだって。本当はこんな時期に練習してちゃいけないんだって、いうことも（選手に）伝えました。来年は必ず今（日本シリーズで）試合ができているように、するためにこの秋スタートしますって言わしてもらいました」と再始動への決意を示した。

この秋は午前、午後の２部練習で練習量を多くし、たっぷり鍛錬する。「しっかり、できる量は確保するってことをテーマにやろうかなと」と説明。

投手陣のランニングメニューについても「多少ハードにはなると思うのでね。来年の春のために今、貯金を作ってオフシーズンもそれを落とさないようにしてもらいたいのが一番」とした。

最後にファンに向けて「本当、今年は残念な思いをさせてしまって悔しかったですし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。来年は皆さんで楽しんで勝てるように、ファンの方々が楽しんでいただけるように精いっぱいやりますので、今まで通り精いっぱい応援していただけるとありがたいです」とコメントした。