¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½6¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂçÃ«¤¬ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤ÏÂ¿¤¯¤ÎVIP¤¿¤Á¤¬¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡£2¿Í¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÀÄ¤ÎLA¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏNBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¥µ¥Ð¥ó¥ÊÉ×¿Í¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÏÀÄ¤ÎLAË¹»Ò¡¢É×¿Í¤ÏÇò¤ÎLAË¹»Ò¤ÈÆ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òËÜµò¤ËÃÖ¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ä½÷Í¥¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥È¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤é¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£