◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6―2 ドジャース（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ブルージェイズが28日（日本時間29日）、敵地でのワールドシリーズ（WS）第4戦でドジャースを6―2で破り、2勝2敗のタイに持ち込んだ。第5戦は29日（同30日）に行われる。

ブルージェイズは0―1の3回、主砲ゲレロがド軍先発の大谷翔平から逆転2ラン。7回には6番バーショの右前打、7番クレメントの二塁打で無死二、三塁として大谷を降板へ追い込むと、2番手バンダから8番アンドレス・ヒメネスの左前適時打で3点目。さらに内野ゴロの間に1点を追加し、3番手トライネンから3番ビシェット、4番バージャーが連続適時打を放ってこの回計4点を挙げた。

前夜の第3戦では、WS歴代2位6時間39分の死闘の末に延長18回サヨナラ負け。7回に貴重なタイムリーを放ったA・ヒメネスはNHKのインタビューに「相手投手が左だったので三振しないように心掛けた。うまく打てたと思う」と満足そうで、疲労感を聞かれると「昨日18イニングプレーしたことに比べると、今日は5イニングぐらいのゲームに感じられた。でも大事な試合なので、この調子をキープしていきたい」と話しておどけた。

23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表もWSは初出場。「とてもうれしい。しかも相手が強敵のドジャースなので凄くやる気が出る。楽しむとともに一生懸命自分のプレーをすることを心掛けている」と話し、決着が本拠トロントで行われる第6戦（31日＝日本時間11月1日）に持ち込まれたことに「アウェーでも良い試合ができるけど、もしホームで勝てれば凄くうれしい。トロントでワールドチャンピオンになりたい」と声をはずませた。