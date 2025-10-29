◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)

卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエが開幕。女子シングルスでは大会初日の現地時間28日、伊藤美誠選手と橋本帆乃香選手が1回戦に登場しました。

第7シードの伊藤選手(世界ランク9位)は、初戦でルーマニアのサマラ選手(同31位)と対戦。第1ゲームこそ落とすも、第2＆3ゲームは相手に一度もリードを許さずに圧倒します。しかし第4ゲームから暗転。中盤から7連続失点しこのゲームを落とすと、優位に進めた第5ゲームも終盤に逆転を許し、ゲームカウント2-3で1回戦敗退となりました。

橋本選手(同10位)はオーストラリアのリウ ヤンズー選手(同29位)と対戦しました。互いに1ゲームずつ取り合って迎えた第3ゲームは競った展開となりますが、終盤の連続ポイントで獲得。迎えた第4ゲームも逆転でものにし、ゲームカウント3-1で勝利しました。

日本勢は女子シングルスに5選手が出場。現地時間29日には早田ひな選手(同12位)と大藤沙月選手(同13位)がそれぞれ1回戦に臨みます。

【日本勢対戦カードと結果】

▽1回戦

伊藤美誠 2-3 サマラ(ルーマニア)

(9-11/11-5/11-3/9-11/9-11)

橋本帆乃香 3-1 リウ ヤンズー(オーストラリア)

(9-11/11-2/11-7/11-8)

早田ひな - 王芸迪(中国)

大藤沙月 - ゾン ジエン(シンガポール)

張本美和 - ユアン(フランス)