「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手がワールドシリーズ初の先発マウンドに上がり、７回途中４失点で初黒星を喫した。ゲレーロＪｒ．に逆転２ランを被弾し、七回に連打を浴びて降板となった。

大谷は試合後、「明らかな失投ではあるので。悔やまれる１球だったのは結果論からするとその通り」と語った。１点リードの三回だった。１死一塁からゲレーロＪｒ．に投じたスイーパーが高めに浮いた。これを完璧に左中間へはじき返される逆転２ラン。打球の行方を見つめ、表情をゆがめた。

それでも被弾後の四回は先頭のカークをカーブで見逃し三振。続くバーショもカーブで空振り三振に仕留めた。クレメントはフォーシームで空振り三振と３者連続三振に斬った。ベンチに戻る際にはスミスとコミュニケーションをとりながら笑みを浮かべた。五回に２死一塁でゲレーロＪｒ．を迎えた際にはギアを上げた。球速がアップし、最後は内角直球で中飛に仕留めリベンジを果たした大谷。５回を２失点にまとめた。

上位打線を迎えた六回も続投し、ビシェットをスイーパーで左飛に打ち取り、バージャも好反応で投ゴロに。カークは外角に大きく曲がるスイーパーで空振り三振に斬った。

そして球数が９０球で迎えた七回、ブルペンではバンダが準備を開始。先頭のバーショに右前打を浴び、初めて先頭打者を出塁させた。踏ん張りどころとなった中、続くクレメントには左中間フェンス直撃の二塁打を浴び、ここで降板となった。ファンはスタンディングオベーションで出迎えた。

降板後、リリーフが打たれて計４失点。前日には６時間３９分、延長十八回の死闘となった前日の試合で９打席連続出塁をマーク。延長十一回に二塁へ走った際に「脱水症状気味だった」と右足をけいれんするアクシデントがあったが、プレーを続行していた。

「昨日の試合がどうこういうつもりはない」と前置きした上で、「単純に自分の動き、技術的な動きの部分がよくなかった。そういう試合は多々有るので。その中でも６回までは粘れる状態では投げられた。やっぱり７回、先頭も含めての２人。あそこが一番悔やまれるところかなと思います」と悔やんだ大谷。前夜は午前１時前に球場を出て２時には自宅のベッドに行ったという。入念なケアも行って上がったマウンドに「サポートに感謝したい」と裏方へ感謝の思いも口にした。今後は「いつでも行けるように準備したい」と残り最大３試合での登板も辞さない考えを明かした。