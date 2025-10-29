「下位打線が弱い」藤川阪神　日本シリーズ3戦4点の貧打には何が影響？球界OBの指摘「坂本が打ってくれないと…」

藤川監督はどのようなタクトで勝ち星を奪いにいくのか（C）産経新聞社

10月28日に甲子園で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第3戦はソフトバンクが阪神を2−1と下し、2連勝、第4戦も勝てばシリーズ制覇に王手となる。

阪神としたら本拠地に戻って勢いを取り戻したいところだった。

先発は才木浩人。初回から気合の入った投球が光ったが、1点をリードした4回、山川穂高に変化球を捉えられ、バックスクリーン左へ放り込まれた。これで同点とされると1ー1で迎えた6回一死二塁から柳町達に直球を捉えられ、1−2と逆転を許した。

一方、チームは初回二死一塁の好機に主砲、佐藤輝明がリバン・モイネロのカーブを捉えて適時二塁打で先制。しかし、その後はもどかしい展開が続く。ソフトバンクが2失策などエラーも出ながら、攻めきれず、僅差で逃げ切られた。

勝敗を分けた裏には何があるのか。球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は10月28日に自身のYouTubeチャンネルに「【日本シリーズ解説】阪神がソフトバンクに敗戦『坂本に代打でも良かった？』日本シリーズを左右する痛い敗戦…山川同点打＆柳町の勝ち越し打！！阪神は『〇〇をするべき！！』豊の視点で日本シリーズを徹底解説！」と題した動画を更新。日本シリーズの両球団の戦いぶりに独自の考察を加えている。

甲子園に場所を移して行われた第3戦に関して阪神でまず目を向けたのは、3回のプレーだった。

この日、「6番・左翼」で日本シリーズ初起用となった豊田寛が、牧原大成の左中間に放った打球の判断に迷い、二塁打にしたシーン。この場面に関して高木氏は「（センターを守る）近本の顔とか見るんだよね 自分のボールなのに」と迷いがあったとして、結果的に二塁打としたことで「ちょっと消極的だったな 緊張もあると思うけど」とコメント。その後、左翼は熊谷敬宥に交代となる。