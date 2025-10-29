正午の名古屋市内です。薄い雲は出ていますが、よく晴れています。この時間の気温は17.7℃、湿度は36%で、空気がカラッとしています。

【写真を見る】東海地方は1日の寒暖差に注意 あす朝の予想最低気温は名古屋･豊橋で10℃ 高山で3℃ 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/29 昼）

きょうは、午後も青空が続くでしょう。日差しが多く、洗濯日和になりそうです。空気が乾燥しやすいため、火の取り扱いにはご注意ください。

【最高気温】

最高気温は平野部で20℃前後になるでしょう。日中は日差しの暖かさを感じられますが、夜は気温が下がるため、一日の寒暖差で体調を崩さないようお気を付けください。





【あすの天気】あすは広く晴れるでしょう。あすの朝も冷え込みが強く、最低気温は名古屋や豊橋で10℃、高山で3℃の予想です。日中の気温は、きょうと同じくらいになるでしょう。

【週間予報】

あさって金曜日は、雨が降るでしょう。土曜日は曇りや雨の予想ですが、次第に日差しが戻る見込みです。



この先も晴れる日を中心に、一日の寒暖差が大きくなるでしょう。天気や気温の変化で体調を崩さないよう、お気を付けください。