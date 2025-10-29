元NMB48・山田菜々プロデュースのアイドルグループが移動中に交通事故 メンバー緊急搬送も命に別状なし 山田自身も声明発表
元NMB48の山田菜々（33）がプロデュースする8人組アイドルグループ『すべての瞬間は君だった。』が28日、関係者が乗った車がイベント会場への移動中に事故に遭い、メンバーが緊急搬送されていたことを報告。山田自身も声明を発表した。
【写真】山田菜々プロデュースのアイドルグループ『すべての瞬間は君だった。』
グループの公式Xで28日午後、「本日、出演予定の『Blue Color Palette WWWX SP』に関しまして、移動中の車が事故にあい、出演が難しい状況となったため、ライブ出演をキャンセルさせていただきました。大変申し訳ありません」と伝えられ、同日夜に「メンバーは事故の直後に緊急搬送され命に別状はないことを確認しています。また現在の状況としましてはそれぞれ家に帰宅し、安静にしております」と明かされた。
続けて「ただ怪我をしており、療養が必要なため今後1週間の【SNS、配信含む活動】は全て休止させていただきます」と伝え、「その後の活動につきましては現在、事故の影響で精神的にも大きなダメージを負っているためメンバーの心身を第一とし、日頃より応援してくださる皆様には追ってのご報告とさせていただきます」とした。
山田も今回の事態を受け、「ご心配おかけして申し訳ありません」と謝罪。「今何より大切なのはメンバーの心身の状態だと私も強く思っています。引き続き、ご理解いただけると幸いです」と呼びかけた。
