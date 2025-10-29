「ついに目覚めた」「すごいゴールだ」ドイツ古豪移籍の日本人FW、待望の移籍後初ゴールに現地サポーターは熱狂！「なんて選手だ」
現地時間10月28日に開催されたDFBポカールの２回戦で、町野修斗が所属する古豪ボルシアMGが２部のカールスルーエと対戦。３−１で快勝を収めた。
この試合で待望の移籍後初ゴールを決めたのが町野だ。開始３分、右サイドからのクロスに合わせ、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
今夏に加入した日本代表FWの初弾に現地のファンも熱狂。SNS上では、次のような声が上がった。
「すごいゴールだ」
「ついにやってくれた」
「リーグ戦でも決めてくれ」
「なんて選手だ」
「シュウトが本当に好き」
「容赦ない」
「ついに目覚めた」
25歳のストライカーがようやく本領を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町野修斗が電光石火の先制弾で移籍後初ゴール
