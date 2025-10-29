フリーアナウンサーの山本浩之（63）が28日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）で、新婚当初に妻から言われた言葉を明かした。

この日番組では「知れば知るほどステキやん！関西弁の新ジョーシキSP」として、「東京で通じない関西弁」を特集。関西人がよく使うという、話の流れにまったく関係のない「ちゃうねん」、“マジで？”の意味で相づち的に使われる「ウソやん」、お金の話など、踏み込んだ話題の前につけるワード「やらしい話」を取り上げた。

街頭インタビューでは、「ちゃうねん」については「私のこと次聞いてってことでしょ？あなたの話を聞いたけど、私の意見はこうやねんっていう、間に挟む言葉。（否定は）してない」という関西人の意見や、「次につなぐ誰かがしゃべる接続詞」との声をピックアップ。また「ウソやん」を使う関西人に対しては、「適当って感じがする」「ジョークとして捉えない。“ウソやん”って言われたら、“ホントだよ”って普通に返しちゃうかもしれない」などのコメントが紹介された。

これを受けて、東京出身の妻を持つ山本は、新婚当初のエピソードを披露。妻との会話で、自身は「ウソやん」「ウソやん」と使っていたが、「実は溜まってたみたい」と妻にはストレスになっていたようで、ケンカをした際、「その“ウソやん”ってやめて！」と言われた経験を明かした。

すると、お笑いタレント・東野幸治は「“ちゃうねんちゃうねん”もホンマに言う」と告白。「メッセンジャー」黒田有も「大阪人の夫婦がしゃべったら、“ウソやん”の連発やろ？」と指摘した。

黒田は、妻との会話では「ウソやん」「ちゃうねん」の応酬で盛り上がると語ったが、“否定”の連続とも取れるスタイルに「よう考えたら、何がホンマか分からへん」と苦笑。東京出身の元日本テレビでフリーアナウンサー・馬場典子は「ホントそれ！東京の人からしたら、マジメに聞いてくれてないとか、たぶん（思う）」とあきれていた。