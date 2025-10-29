声がすてきだと思う「昭和の女性俳優」ランキング！ 2位「吉永小百合」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に「昭和に活躍した女性俳優」に関するアンケートを実施しました。本記事では「声がすてきだと思う昭和の女性俳優」ランキングを発表します。
【11位までの全ランキング結果】
俳優のイメージが強い吉永さんですが、デビューは1957年のラジオドラマ『赤胴鈴之助』（ラジオ東京）でした。「ラジオは私の原点」と語るように、あの優しく親しみやすい声と語り口は、「話す仕事」にルーツがあります。
1962年の映画『キューポラのある街』でブルーリボン賞・主演女優賞を受賞し、日活青春映画の黄金時代を築きました。2023年に公開された映画『こんにちは、母さん』で、3度目のブルーリボン賞・主演女優賞を受賞するなど、その実力と存在感は今も輝き続けています。
回答者からは、「柔らかく澄んだ声で、セリフに品があって聴くだけで清楚さが伝わるのが良い」（30代男性／千葉県）、「落ち着いた優しい声で、聞いているだけで癒される」（30代女性／神奈川県）、「落ち着くから」（20代女性／大阪府）、「ナレーション等もスッと入ってくるような声質をされていると思う」（40代男性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
1964年にテレビドラマでデビュー。かわいらしさと色香が同居する独特の声と美貌で人気を博し、サントリーレッドのCM「少し愛して、なが〜く愛して」のセリフは有名です。代表作には、大河ドラマ『春日局』（NHK総合）や映画『獄門島』、『男はつらいよ』のマドンナ役などがあります。演技に妥協しないプロ意識で知られた大原さんでしたが、晩年は病に苦しみ、2009年に62歳で亡くなりました。
回答者からは、「柔らかくて品があり、聞いているだけで癒されるような魅力があります。ナレーションやセリフに深みが出る声だから」（50代女性／兵庫県）、「ちょっと甘ったるいような、鼻にかかった声が唯一無二だと思うからです」（40代女性／青森県）というコメントがありました。
※コメントは全て原文ママです
この記事の筆者：斉藤 雄二 プロフィール
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。
(文:斉藤 雄二)
