ラグビー・リーグワン1部の神戸は29日、「2025―26 開幕戦ノエスタ満員プロジェクト」を始動したと発表した。

阪神・淡路大震災から30年という節目のシーズンとなった昨季は、リーグワン史上最高位の3位となった。さらなる飛躍を誓う今季。リーグワン初制覇、そして18年度のトップリーグ制覇以来となる王座奪還に向けて戦っていく中、新たなプロジェクトを発足した。

対象となるのは12月13日の第1節東京ベイ戦（ノエスタ）で、シーズン記念Tシャツが先着1万5000人に配布される。ラグビー体験コーナーは拡大。公式グッズショップでは新たに30種類のグッズが発売され、グッズ購入者の先着500人限定でKOBELCOオリジナルハイチュウもしくはドリンクがプレゼントされる。

ホストゲームの最高入場者数は24年12月29日の第2節横浜戦（ノエスタ）で記録した1万5292人で、今回の目標として掲げるのが、20年1月26日のトップリーグ第3節サントリー戦の2万6312人。開幕戦のスタジアムを満員で赤く染めるべく、さまざまな企画も用意して盛り上げていく。