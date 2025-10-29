QTnetは、QTモバイルショップでのeSIMの提供を開始した。変更事務手数料は2200円、SIM発行手数料は550円。１回線ごとに料金が必要となる。

提供回線はドコモ回線（Dタイプ）、au回線（Aタイプ）で、「データ＋通話」コース、「データ（SMS 付き）」コースが対象。ソフトバンク回線（Sタイプ）と「データ」コースでは利用できない。

QTモバイルショップでは、eSIMの開通、SIMカードからeSIMへの変更、eSIMプロファイルの再発行を受け付けている。なお、SIMカードからeSIMへの変更・eSIMプロファイルの再発行は、「データ＋通話」コースのみ手続きが可能。

「データ（SMS付き）」コースの場合は、新たにSIMを発行するため、電話番号が変更となる。

eSIM変更手数料が無料、2026年3月末まで

eSIM提供開始にあわせて、変更事務手数料が無料になるキャンペーンが実施される。期間は2025年10月30日から2026年3月31日まで。対象となるには、ドコモ回線（Dタイプ）・au回線（Aタイプ）の「データ＋通話」コースを利用中で、期間中のeSIMへの変更が条件になる。