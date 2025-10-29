「3姉妹とは初耳」レスリング金・川井梨紗子、親子3世代ディズニーショット公開「素敵すぎるアレンデールの旅」
東京五輪・レスリング女子57キロ級で金メダルを獲得した川井梨紗子さんは10月27日、自身のInstagramを更新。親子3世代のディズニーショットを披露しました。
【写真】川井梨紗子の親子3世代ディズニーショット
また、子どもたちがディズニーキャラクターのエルサ、アナ、オラフに扮（ふん）した愛らしい仮装ショットも。
ファンからは、「素敵すぎるアレンデールの旅だぁ〜」「3姉妹とは初耳です」「びっくりしてお声はかけられませんでした」との声が寄せられました。
家族プライベートショット梨沙子さんは「先日、親子3世代でディズニーシーへ」とつづり、10枚の写真を投稿。母と姉妹とその子どもたちとのにぎやかな集合ショットです。写真には、次女で東京五輪・レスリング女子62キロ級で金メダルを獲得した友香子さん、また姉妹によく似た女性の姿もあります。
