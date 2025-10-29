東京五輪・レスリング女子57キロ級で金メダルを獲得した川井梨紗子さんは10月27日、自身のInstagramを更新。親子3世代のディズニーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：川井梨紗子さん公式Instagramより）

東京五輪・レスリング女子57キロ級で金メダルを獲得した川井梨紗子さんは10月27日、自身のInstagramを更新。親子3世代のディズニーショットを披露しました。

梨沙子さんは「先日、親子3世代でディズニーシーへ」とつづり、10枚の写真を投稿。母と姉妹とその子どもたちとのにぎやかな集合ショットです。写真には、次女で東京五輪・レスリング女子62キロ級で金メダルを獲得した友香子さん、また姉妹によく似た女性の姿もあります。

また、子どもたちがディズニーキャラクターのエルサ、アナ、オラフに扮（ふん）した愛らしい仮装ショットも。

ファンからは、「素敵すぎるアレンデールの旅だぁ〜」「3姉妹とは初耳です」「びっくりしてお声はかけられませんでした」との声が寄せられました。

夫と娘との家族ショットも

6月30日には「2泊3日でディズニーランド＆シー」と、夫と娘との家族ショットを公開していた梨沙子さん。ファンからは、「娘さんのお姫様の衣装可愛いですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)