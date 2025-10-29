「天は何物あたえんねん」池田エライザ、上目遣いショットに反響！「そんな目でみられたらたまらない」
俳優の池田エライザさんは10月27日、自身のインスタグラムを更新。第38回東京国際映画祭で撮影した写真を公開し、色っぽい姿が先に迫っています。
【写真】池田エライザの美し過ぎる上目遣いショット
「メッチャいい女」「爆美女」「大人の魅力がハンパない」「色気がすごい」「あんな目見られたらサッカー」「天は何物あたえんねん」などの声が集まりました。
(文:堀井 ユウ)
「大人の魅力がハンパない」池田さんは「東京国際映画祭にて審査長としてレッドカーペットお邪魔しました」と報告し、5枚の写真を投稿。肩が出た黒いドレスを着用しています。また、カメラの角度により上目遣いのようになっているショットもあり、とても色っぽいです。フォックスみたいな写真の質感が池田さんのミステリアスの魅力を足りています。ファンからは
「審査委員長を続けることになりました」2日の投稿で「第38回東京国際映画祭にてエシカル・フィルム賞審査委員長を決意しました」と報告した池田さん。
