クマによる被害が相次いでいることから、花角知事は29日の会見で警戒を呼びかけるとともに自治体の態勢を確認する意向を明らかにしました。



クマをめぐっては、27日に上越市で男性2人が襲われて負傷するなど県内でも今年これまでに12件の人身被害が発生、13人がケガをしています。



■花角英世知事

「ただならぬ事態。通常ではない事態ということでの危機感が多くの自治体にある。」



被害が多発している秋田県では、駆除したクマの輸送など後方支援への自衛隊の派遣が検討されています。

知事はこうした動きについて－



■花角英世知事

「どこの部分がマンパワーが足りないのか、担当部局からいずれ情報を集めて聞きたいと思っている。」



こう述べたうえで、情報収集に乗り出す意向を示しました。