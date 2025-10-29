◇MLBワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6-2 ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・大谷翔平選手が日本時間29日のWS第4戦に『1番・投手兼DH』と、投打二刀流で出場。7回途中4失点での降板となるも、球場に集まった多くのファンが立ち上がり、盛大な拍手でその力投をねぎらいました。

前日の第3戦は、延長18回にもつれる6時間半超えの熱戦となりました。大谷選手もこの試合に「1番・DH」でフル出場し、2本塁打を放つなどでドジャースの勝利に大きく貢献しました。

一夜明け、自身初のワールドシリーズのマウンドを迎えた大谷選手。6回までは、好相性を見せられていたウラジーミル・ゲレロJr.の2ランでの2失点のみに抑える力投を見せます。しかし7回には連打を浴び、無死2、3塁のピンチを招き降板。大谷選手は交代を告げられると悔しそうな表情を見せ、マウンドをあとにしました。

それでも本拠地に集まったファンの多くが一斉に立ち上がり大拍手。フル出場の大熱戦の翌日に見せた力投を、歓声とともにたたえました。

その後、2番手アンソニー・バンダ投手がタイムリーなどで2人のランナーを返したことで、大谷選手に4失点目が記録。この日の大谷選手は6と0/3回で93球を投げ、被安打6、被本塁打1、奪三振6、与四球1、4失点という成績となり、敗戦投手となりました。