「脚なっが！」IVE・ウォニョン、“ミニスカ美脚”に視線集中…スポーティルックでイベントに登場【独自写真】

IVEのウォニョンが、圧巻のスタイルを披露した。

≪写真≫ウォニョンの“ミニスカ美脚”

ウォニョンは10月28日午後、ソウル・三成洞（サムソンドン）で開催されたファッションブランド「TOMMY HILFIGER（トミー・ヒルフィガー）」のイベントに出席した。

この日、ウォニョンは鮮やかなレッドのトラックジャケットにネイビーのミニスカートを合わせ、ロングストレートヘアで会場に登場した。バランスの取れたコーディネートで、スポーティカジュアルの理想的なスタイリングを披露した。

173cmのモデルのようなスタイルと8頭身のプロポーションを誇るウォニョンは、“第4世代ビジュアルセンター”と称され、ステージ上でも日常でも完璧なビジュアルを維持し、常に話題を集めている。

IVE・ウォニョン

なお、ウォニョンが所属するIVEは10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の幕を開ける予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。