【澱む】はなんて読む？にごることを意味する難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



ヒントは、空気などが留まっている状態です。

それでは、「殿」にさんずいをつけて訓読みにすると、なんと読むかわかりますか？

殿は、殿様や御殿など、日常的に見かける漢字ですよね。

果たして、正解は？

正解は「よどむ」でした！

澱むは、滞って動かない状態や濁ることを意味します。

空気がよどむ、よどんだ目など耳にすることがありますよね。「おどむ」と読む場合もありますが、読み方が異なるだけで、意味は同じです。

「澱」は音読みでは「デン」、訓読みでは「よどむ」のほかに「おり」と読みます。「デン」と読む熟語は、「沈澱（ちんでん）」が有名ではないでしょうか。ただし、現在では「殿」を使った「沈殿」が主流です。

普段はひらがなで書く「でんぷん」も、漢字では「澱粉」と書きます。「澱」自体は日常生活ではあまり見かけませんが、実は身近な言葉に使われている漢字なんですね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

