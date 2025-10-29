【澱む】はなんて読む？にごることを意味する難読漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「澱む」はなんて読む？
殿は、殿様や御殿など、日常的に見かける漢字ですよね。
それでは、「殿」にさんずいをつけて訓読みにすると、なんと読むかわかりますか？
ヒントは、空気などが留まっている状態です。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「よどむ」でした！
澱むは、滞って動かない状態や濁ることを意味します。
空気がよどむ、よどんだ目など耳にすることがありますよね。「おどむ」と読む場合もありますが、読み方が異なるだけで、意味は同じです。
「澱」は音読みでは「デン」、訓読みでは「よどむ」のほかに「おり」と読みます。「デン」と読む熟語は、「沈澱（ちんでん）」が有名ではないでしょうか。ただし、現在では「殿」を使った「沈殿」が主流です。
普段はひらがなで書く「でんぷん」も、漢字では「澱粉」と書きます。「澱」自体は日常生活ではあまり見かけませんが、実は身近な言葉に使われている漢字なんですね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
