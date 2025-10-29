米映画「XーMEN」シリーズのウルヴァリン役などで知られる俳優ヒュー・ジャックマン（57）が26日、ハリウッドで開催された新作映画「ソング・サング・ブルー」のプレミアに新恋人の女優サットン・フォスター（50）を伴って出席し、レッドカーペットデビューを果たした。

ダブル不倫がうわさされた2人が今年1月にデート現場を激写されて交際が明らかになって以降、公の場でカップルとして登場したのはこれが初めてとなった。

英OK!誌によると、2人は互いの腰に腕にまわして寄り添い、カメラに向かって満面の笑みでポーズを取っていたという。2人この数日前にもニューヨークで行われたイベントでデートを楽しんでいたと伝えている。

2人は21年から23年までリバイバル上映されたブロードウェイミュージカル「ザ・ミュージックマン」で共演したことがきっかけで熱愛に発展したとみられている。当時共に配偶者がいたことからダブル不倫疑惑が浮上していた。

ジャックマンは23年に27年間連れ添った13歳年上の妻で女優のデボラ＝リー・ファーネスと電撃離婚を発表し、今年6月に離婚が成立した。一方のフォスターも昨年10月に10年間連れ添った脚本家の夫との離婚を申請して破局している。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）