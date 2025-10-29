ワールドシリーズ初登板は7回途中6奪三振6安打4失点、バットでは無安打

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手」で投打同時出場した。WS初登板は7回途中まで6奪三振1四球6安打4失点。ポストシーズン（PS）初黒星を喫した。バットでは3打数無安打1四球。チームは6失点で完敗し、対戦成績は2勝2敗のタイとなった。

手痛い一発は1点先取した3回1死一塁だった。ゲレーロJr.に甘く入ったスイーパーを痛打され、左中間へ逆転2ランを運ばれた。4回は3者連続で空振り三振。5回2死一塁からゲレーロJr.を最速99マイル（約159.3キロ）で中飛に打ち取った。6回も3人で片付けた。

しかし、7回に力尽きた。バーショ、クレメントの長短打で無死二、三塁のピンチを招いたところで降板。本拠地ファンは拍手喝采だった。救援した左腕バンダが走者を返し、失点は4となった。

バットでは初回先頭で四球を選び、11打席連続出塁、6打席連続四球をマークした。3回先頭は空振り三振に倒れて連続記録はストップしたものの、ともにWS新記録だ。5回1死は見逃し三振。7回2死は力のない二ゴロに打ち取られた。連続試合安打は5で止まった。

27日（同28日）の第3戦では6時間39分に及ぶ延長18回の戦いを制した。チームは2回にエンリケ・ヘルナンデスの右犠飛で幸先よく先取点を挙げたが、3回以降は打線がつながりを欠いた。（Full-Count編集部）