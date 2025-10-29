K-POPアイドルの栄枯盛衰　日本デビューもしたボーイズグループメンバーの近況「今はタクシー運転手」

『イカゲーム』などで知られるイム・シワンや、“ウガ・ファミリー”の一員でもあるパク・ヒョンシクらと共に、ボーイズグループ「ZE:A」（帝国の子供たち）のメンバーだったキム・テホンが驚きの近況を伝えた。

【画像】「口座に100円だけ」キム・テホンの近況

キム・テホンは10月28日、自身のYouTubeチャンネル「NEXT_テホン」に「天国の母へ、16年ぶりに守った約束」というタイトルの動画を公開した。

公開された動画でキム・テホンは、グループ活動終了後、工事現場の作業員、配達員、飲食店のホールスタッフなど、さまざまな職業で働いてきた時間を回想した。

キム・テホンは「タクシー運転手としても働き、今はYouTubeも始めた。毎日有意義に過ごしている」とし、「歌と演技など、もっと様々な姿をお見せしたい」という抱負を伝えた。

（画像＝「NEXT_テホン」）キム・テホン

先立ってキム・テホンは、タクシー運転資格証を取得する様子を公開していた。その際、「いつかZE:Aのメンバーたちを乗せてタクシーツアーをしてみたい」という願いを明かしたこともある。

1989年6月18日生まれのキム・テホンは、2010年1月にZE:Aのメンバーとしてデビューした。2017年9月に所属事務所を離れると、経済的に厳しい状況が続き、アルバイトをはじめ、様々な仕事で生計を立てていることを明かした。

今年8月には新曲『for mama』を公開するなど、芸能活動も行っている。