沢尻エリカ、大人モードで美スタイル披露「セクシー」「オーラすごい」蜷川実花氏が公開
【モデルプレス＝2025/10/29】写真家・映画監督の蜷川実花氏が10月27日、自身のInstagramを更新。女優の沢尻エリカの近影を公開し、話題を集めている。
【写真】沢尻エリカ「際どい」大人セクシー衣装姿
蜷川氏は「発売中のMgirlでほんとに久しぶりにエリカを撮りました」とつづりオフショットを複数枚投稿。「今回はモードで大人なエリカに」と撮影テーマを記し、大胆なスリットから美しい太ももがチラリと見えるグレーのスカートや、美しいデコルテが際立つベアトップにスカート部分がシースルーのレースという大胆なドレスを着用した沢尻の写真を公開している。
蜷川氏は、映画「ヘルタースケルター」（2012）、「人間失格 太宰治と3人の女たち」（2019）などで沢尻とタッグを組んでおり「次に撮る時はどんなのにしようかなと、いつでも色々刺激してくれて楽しいのよ。また撮らせてねー」と思いを添えた。
沢尻の近影にネットでは「エリカちゃんセクシー」「オーラすごい」「際どい」「実花さんの撮るエリカちゃん最高」「ヘルタースケルター思い出す」「ファン待望のコンビ」「美しいしかない」「エリカ様綺麗」などと絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
