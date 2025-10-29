おかもとまり、10歳息子とのヘアカット後写真に反響「雰囲気がすでにイケメン」「可愛いママ」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】元タレントでクリエイターのおかもとまりが10月27日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、反響を集めている。
【写真】35歳元タレント美女「雰囲気がすでにイケメン」10歳息子と密着
おかもとは「息子と美容院へ」とつづり「息子は髪伸ばしたくてセンター分け、私もセンター分けのショート」にしたと報告。さらに「カラーはお任せで、ベージュにパープルたくさんにダークブラウンを」と記した。ヘアカット後に息子をバックハグした写真や、様々な角度から新しい髪型を撮影した動画を公開した。
この投稿に「似合ってる」「息子さんと仲良し」「雰囲気がすでにイケメン」「可愛いママですね」「笑顔が素敵」などコメントが集まっている。
おかもとは2015年4月に、音楽プロデューサーのnao氏との結婚と第1子妊娠を発表、同年8月に出産するも、2018年に離婚。2023年12月に当時志木市議会議員だった与儀大介氏と再婚したが、2024年10月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
