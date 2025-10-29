¡ÈÌó15Ç¯¤Ö¤ê¡ÉÁ´ÌÌºþ¿·¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª ½é¤Î1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Öe-POWER¡×¡ß¹âÀÇ½¡Ö4WD¡×ÅëºÜ¡ª Áö¤ê¡õ²÷Å¬À¤âÂçÉý¸þ¾å¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¡©
°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ÇÉü³è¤·¤¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É
¡¡¤Ä¤¤¤Ë±½¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¡¢Æü»º¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï¡Ö2026Ç¯²Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü»º¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤ÎÆü»º¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê68Ëç¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯10·î¡¢Æü»º¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡´ü¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ì¤Ï¼¡´ü¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥±¥Ã¥Á¤«¤éµ¯¤³¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¢¾õ¤Ë¼ÖÂÎÁ°¸åÊý¸þ¤Ø¹¤¬¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼·Á¾õ¤äµÕ¥¹¥é¥ó¥È·Á¾õ¤ÎD¥Ô¥é¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ä¥¢¥é¡¼¤ÎÆÃÄ§¤¬»ÔÈÎ¤Î¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸ÄÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤ä¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥°¥ê¥ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤ÉºÙÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï³Ê»Ò¾õ¤ÎÊÁ¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¸½¹Ô·¿¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹â¤µ¤Ï90mm°Ê¾å¥¢¥Ã¥×¡¢Á´Éý¤Ï40mm°Ê¾å¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡ÖÇØ¤¬Äã¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤«¡ÖÇØ¤¬Äã¤¯¤Æ¼¼Æâ¤¬¶¹¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¸½¹Ô·¿¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¡£¡ÖÂè3À¤Âå¤Îe-POWER¡×¡Öe-4ORCE¡×¤½¤·¤ÆÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Ë¤è¤ë¸º¿êÎÏ²ÄÊÑ¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Îe-POWER¤Ï´ðËÜ¤«¤éÈ¯ÅÅÀìÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÇÓµ¤ÎÌ1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¹ñÆâ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¼¡´ü¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤¬½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÈ¯ÅÅÀìÍÑ¡£
¡¡¶îÆ°ÎÏ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤³¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¡¢ºÇ¿·ÈÇ¤È¤Ê¤ê¸úÎ¨¤ÈÇ³Èñ¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°ÎÏÀÇ½¤â¡ÖÀèÂå¤ÎV6¥¨¥ó¥¸¥óÆ±Åù¤Î¥È¥ë¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥°¥¤¥°¥¤Áö¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏÆü»º¤¬e-4ORCE¡Ê¥¤¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¤È¸Æ¤ÖÁ°¸å¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¼°4WD¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÈ´·²¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¤³¤È¤äÁ°¸å¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ·Ú²÷¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÆ±ÍÍ¤Îµ¡¹½¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤ä¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤Ç¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡´ü¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¸ºÂ®»þ¤Ë¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î²óÀ¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤âÂç¤¤¯¸ú¤¯¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤È¡Ö²÷Å¬À¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·À¤Âå¥ß¥Ë¥Ð¥ó
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¡×¤È¡Ö±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤ÎÎ¾Î©¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£e-POWER¡¢e-4ORCE¡¢¤½¤·¤ÆÅÅ»ÒÀ©¸æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÅý¹çÀ©¸æ¤µ¤ì¡¢¡Ö6¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¡×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥¥ã¥éÊÑ¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¼¡´ü¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤À¤±¤É±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ëÎòÂå¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È²÷Å¬À¤ÎÎ¾Î©¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡×¤È³«È¯¼Ô¤ÏÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±ó¤¯¤Þ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼êÊü¤·±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð14.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Õ¤¿¤ÄÊÂ¤Ö¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áÀè¿ÊÅª¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
¡¡2ÎóÌÜ¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ä¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿3ÎóÌÜ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë3ÎóÌÜ¤Î³ÊÇ¼ÊýË¡¤Ïº¸±¦Ä·¤Í¾å¤²¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¸åÀÊÍÑ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¡£12.8¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Âç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬Å·°æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¸å¤í¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ»º¼Ö¤Ç¤³¤³¤Ø¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢Å·°æ¼è¤êÉÕ¤±¥¿¥¤¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Á³¤Ê»ÑÀª¡ÊÆ¬¤Î³ÑÅÙ¡Ë¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ë¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï22¸Ä¤â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëBOSE¤Î3D¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Î×¾ì´¶¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢È¯Çä»þ´ü¤Ï2026Ç¯²Æ¤È¤Þ¤À¾¯¤·Àè¡£¤·¤«¤·¡¢ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤òË¬¤ì¤¿¤é¡ÈÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤1Âæ¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£