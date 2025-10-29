瀬戸朝香、新ヘアカラーで雰囲気チェンジ「上品」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/29】女優の瀬戸朝香が10月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーを変更したことを報告した。
【写真】瀬戸朝香「おしゃれ」細かいオーダーでヘアチェンジ
◆瀬戸朝香、ロングのダークヘア姿公開
瀬戸は「美容室にやっと行けたーーー」と報告し、「インナーカラーはそのままキープで 全体のカラーをダークトーンに」とヘアカラーで以前のブラウンヘアからよりダークで落ち着いた雰囲気に一新した姿を披露した。「いつも細かくオーダーするので自分好みのヘアスタイルにしてもらえる」と満足気につづった。
◆瀬戸朝香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「上品」「綺麗すぎる」「似合いすぎてる」「天使みたいで素敵」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】