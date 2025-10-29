31日(金)から11日1日(土)は九州から北海道で雨や風が強まり、警報級の大雨になるおそれも。天気は短い周期で変わりますが、11月4日(火)頃からは気温が平年よりかなり高い日もありそう。昼間は快適な陽気でも、朝晩は冷えるため、服装でうまく調節を。

31日〜11月1日は雨・風が強まる

明日30日(木)は各地で晴れて、朝の冷え込みが強まります。本州の内陸や北海道では最低気温0℃未満の冬日地点が増えて、今シーズン一番の冷え込みになる所もあるでしょう。東京都心の最低気温は10℃と、暖房が必要なくらいです。夜は九州や四国で雨の降りだす所があるでしょう。





31日(金)から11月1日(土)は、前線を伴った低気圧が九州から北海道の陸地に近い所を進むため、太平洋側の地域を中心に警報級の大雨になるおそれがあります。31日(金)は九州から近畿を中心に雨が降り、夜は東海や関東、北陸も雨。11月1日(土)は、東北や北海道を中心に雨や風が強まるでしょう。2日(日)は、北陸や東北、北海道の日本海側で雨が降りやすく、局地的に雨脚が強まりそうです。3日(月)文化の日と4日(火)は穏やかに晴れる所が多く、3連休の最終日は行楽日和となるでしょう。5日(水)は低気圧や前線の影響で、九州から東北の広い範囲で雨が降りそうです。九州から近畿は最高気温が20℃前後まで上がる所が多くなるなど、4日(火)頃からは平年よりかなり高い日もあるでしょう。

東海から西 連日20℃以上の所も

11月6日(木)は東海や関東、東北で雨が降りやすく、晴れる所でも北よりの風が強まるでしょう。7日(金)は太平洋側を中心にスッキリとした秋晴れになりそうです。8日(土)以降は雨が降っても局地的で、日差しの届く所が多いでしょう。



最高気温は平年より高い所が多く、九州から東海では20℃以上の日が続く所もありそうです。7日(金)は福岡で24℃と、11月とは思えないような暖かさでしょう。関東から北海道は9日(日)頃から気温が少しずつ下がる傾向で、札幌は10℃に届かない日もありそうです。朝晩は冷えますので、服装でうまく調節してください。