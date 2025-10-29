67年間取材拒否 人気の寿司店が出す「握りじゃないランチ」：有吉の深掘り大調査
世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、10月16日に放送された番組の中から「67年間取材拒否 神奈川県川崎市の寿司（すし）店の衝撃ランチ」の内容を振り返る。
【動画】67年間取材拒否 神奈川県川崎市の寿司店の衝撃ランチ
番組では、人気の飲食店に並ぶ食通の人々に聞き込みをし、お気に入りの穴場を教えてもらった。神奈川県で小料理屋さんを営む女将（おかみ）・齊藤さん（59）がおすすめするのは、同県川崎市の「やよい鮨」。地元では大人気で、予約が取りにくい店でもある同店だが、創業以来67年間取材は受け付けていないという。
今回、引き受けてくれたのは、常連である齊藤さんたっての頼みだったため。番組スタッフが「特別ですか？ 今日は」と尋ねると、大将の細野徹さんは「そうだね」と笑った。
同店では、寿司店だが握りがメインではないランチが好評だ。この日の日替わりランチに出てきたのは、アサリやタコ、ホタテ、エビを用いた「魚介のトマトソースパスタ」だった。
なぜ、老舗の寿司店がパスタを提供しているのか。それはパスタを作る大将の息子・元嗣さんが、都内などのフレンチ店で10年修行した経験があるからだ。
寿司で使う材料を生かして、パスタを作っていると元嗣さんは話す。ちらし寿司以外では使いにくいタコの足などをパスタに流用。寿司店だからこそ出せる新鮮な魚介のうまみが特徴で、フレンチの技法を使ってとった出汁（だし）が隠し味になっている。
出汁の材料は鶏と昆布。「（昆布は）寿司店だからある。あとは鶏ガラスープをとって」と元嗣さんは話す。
日替わりパスタのなかでも一番人気は「魚介のトマトソース」。パスタを口に運んだ齊藤さんは「エビ、アサリ、タコも入っている。お寿司屋さんならでは。バランスがすごくいい。さすがという感じ」と絶賛した。
日替わりパスタランチは、パスタに握りが3貫、フレンチ仕込みのデザート、飲みものがついて1000円（税抜き）。映像を見ていたスタジオからは「安い」「マジ？」と驚きの声が上がった。
そのほか、取材拒否の絶品グルメ店の詳細は「TVer」、「ネットもテレ東」で確認を。
木曜夜6時25分からは「有吉の深掘り大調査」【“家族への不満を撮ってきて！”＆創業50年人情食堂SP】を放送！
■家族への不満
“家族への不満を自分のカメラで撮ってきてくれませんか？”
普段は言えない家族への不満を思い切って伝える…その様子を自分のスマホで撮影してもらった！ テレビカメラが入り込まない自撮りだからこそ「リアルな感情」が明らかに！▽亭主関白の父に娘と母がたまった不満をぶつける！すると父が意外過ぎる反応を！▽兵庫県の山間の集落で暮らす2児の母の夫への不満が爆発！田舎暮らしならではの不満とは？
■厨房ドキュメント【創業約50年の人情食堂】
人気店の開店前から閉店後までを徹底深掘り！
▽千葉県佐倉市 地元民で満席になる超人気店に密着！出勤2日目！ 16歳の新人従業員とベテラン従業員の（秘）ドタバタ営業▽開店以来、毎朝5時起き…料理経験ゼロで店を始めた77歳店主の原動力とは？▽大人気の秘密！（秘）メニュー「ウルトラ」の正体とは？
■冷蔵庫のヒミツ【冷蔵庫の中には何が？行列店のシェフ＆名医の冷蔵庫】
物価高の今、冷蔵庫に入れておけば贅沢な気分になれる（秘）食材＆グルメを大調査！
▽節約主婦の冷蔵庫で発見！ 誰でもマネできる高級食材なのに激安“節約贅沢飯”▽行列店のシェフの冷蔵庫で発見！ 格安マグロの絶品冷蔵庫飯を大公開！▽名医が風邪対策で食べているトマトを使った（秘）グルメとは？
■行列グルメさん【食通が教える！行列グルメ大連発】
たった1食のために何時間も並ぶ“舌の肥えた食いしん坊”がオススメ穴場店を紹介！
▽群馬県高崎市 開店前から行列ができる人気店で張り込み！▽元祖大食い王決定戦にも出場した“爆食お母さん”がオススメ！ 隠し味に驚きの（秘）食材を使った絶品すぎるパスタとは？▽全国で500軒のうまい店巡りをした食のプロが教える至極の一杯（秘）ラーメンとは？
お楽しみに！
