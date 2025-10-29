眉間にしわ？反省の表情がかわいすぎる子猫に2万いいね「怒るなんてできない」「許してあげて」【ママリ】

イタズラを反省している子猫にキュン！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

とても不思議ですが、ペットに対する愛情や信頼関係があれば、言葉がなくとも意思疎通ができるようになる瞬間がありますよね。





投稿者のおんぷちゃん🎵さん。飼っている子猫を叱ったところ、あまりにも「しゅん…」とした様子をしてくれたそう。それが、たまらなくかわいかったようです。

©onpuhime1011

イタズラを反省中

可愛すぎて怒れない

でもそこ、シンクなんよ…🥹

シンクで遊んでしまった子猫を叱ったおんぷちゃん🎵さん。すると、この表情です。本当に反省しているような「しゅん」とした顔…。これを見たら、怒るに怒れなくなりますよね。きっと本人も、叱られていると分かったのでしょう。まだ子猫でもちゃんと言葉を理解して、意思の疎通ができているのかもしれませんね。



この投稿に「かわいすぎる」「子猫ちゃんは好奇心旺盛」などのリプライが寄せられました。かわいすぎる子猫の表情に癒されるポストでした。

玄関を開けたらモフモフ、癒やしのお出迎えに4.3万いいね

ご紹介するのは、レノン&れある(@Renon_Rearu)さんが投稿した写真です。モフモフした毛並みの犬を見ると、顔をうずめたくなる犬好きさんもいるでしょう。レノン&れあるさんの愛犬・れあるちゃんは、玄関を開けたらすぐにお出迎えしてくれるそう。まるで、ぬいぐるみのような愛らしい姿を、どうぞごらんください。

©Renon_Rearu

©Renon_Rearu

玄関あけたらすぐモフモフ

落ち着いた風情のある日本家屋の玄関を開けると、モフモフでかわいいワンコが。こんな光景、最高の癒やしですよね。ギュっと抱きしめたり、ナデナデしたり、モフモフの中に顔をうずめたいという衝動にかられそうです。



この投稿には「犬好きにはたまらないかわいさ」「優しく触ってみたい」「疲れも一気に癒やされそう」などのリプライが寄せられていました。



れあるちゃんのモフモフショットはさまざまなパターンがあり、シリーズ化しているもよう。かわいい写真がXでたくさん見られます。日本家屋とモフモフのワンコが絶妙にマッチした、心温まる写真の紹介でした。

「今年はセミずっといる」柱にくっつく生き物の正体に5.4万いいね

ご紹介するのは猫野四季＊(@kgrmnk)さんが投稿したお写真です。たくさんの猫たちと暮らす猫野四季さん。「今年はセミずっといるな」と真冬にセミの写真を投稿しました。もちろん本物のセミではなく…？



そのかわいい正体が話題となりました。こんなにかわいいセミなら、年中室内にいても癒やされそうです。

©kgrmnk

今年はセミずっといるな。

家の柱にしがみ付いていたのは猫野四季さんの愛猫でした。前足で柱を抱え込み、後ろ足の爪でガッチリと柱につかまっていますね。猫は柱や壁、カーテンなどに登っていきたいのかもしれません。とはいえ傷がついてしまうのでお困りものですが…。



この投稿には「これはかわいいセミ。鳴いてても飛んでても許せる」「我が家も年中無休でセミいます」といった、年中無休のにゃんにゃんゼミの目撃情報も相次ぎました。セミは苦手だという方も、こんなにかわいいセミなら年中いてもらいたいものですね。セミに扮した猫の姿に癒やされる、素敵な投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）