食洗機開けた瞬間の「悲しいとき」→家事あるあるに共感の声「何回やったことか…」「今朝まさにそれ」【ママリ】

そもそも食洗器をスタートしていなかった…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、まい☺︎🩰(@amaimaimai369)さんの投稿です。家事の負担を軽減したり、生活の質を上げてくれる便利な家電。しかしそんな家電も決定的な欠点があり…？子育て中のまいさんは【悲しいとき】食洗機開けた瞬間コレだったとき、と写真を公開。誰しも1度は経験があるのでは？という瞬間に、共感の声が寄せられました。

家事の負担を軽減したり、生活の質を上げてくれる便利な家電。食洗器や洗濯乾燥機など、寝る前や出かける前にスタートさせておくと便利ですよね。しかしそんな家電も決定的な欠点があり…？





投稿者・まい☺︎🩰(@amaimaimai369)さんは【悲しいとき】食洗機開けた瞬間コレだったとき、と写真を公開。誰しも1度は経験があるのでは？という瞬間に、共感の声が寄せられました。

©amaimaimai369

【悲しいとき】

仕事終わって子お迎えして帰ってきて即お風呂して「ﾖｼ次はご飯だ急げ」と朝使った子の食器を取るために食洗機開けた瞬間ｺﾚだったとき



ｷﾐなんでまだいんの？

同じような経験が、皆さんにもあるのではないでしょうか。スタートボタンを押したつもりがきちんと押せていなかったり、洗剤を入れ忘れてしまったり。開けた瞬間がっかりですよね…。



この投稿には「あるあるあるある…😭」「めちゃくちゃ残念な気持ちになって使うのだけ洗う😭」と、同じ経験を持つ方からの共感のコメントが寄せられていました。



いくら便利な家電でもスタートボタンは人の役目。押し忘れないように気をつけよう…と改めて気を引き締める思いになった投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）